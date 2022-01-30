在中國新年的時候，家家戶戶會打掃房子，大家也會換上新衣服，為親朋好友做一頓大餐。所以，大家可以有很多新的東西、新的開始。

除夕的年夜飯，很多人會準備魚，因為希望年年有餘，還有餃子 ，因為餃子代表財富，還有代表平安和吉利的水果─蘋果 、橘子，以及長壽麵和春捲等。

春節，父母、爺爺、奶奶會給小孩子紅包，又稱為壓歲錢。當小朋友和長輩拜年時，會說：「恭喜發財，紅包拿來！」長輩就會給他們紅包。相傳春節的年獸怕紅色，所以春節時，大家會貼上紅色的春聯，不讓年獸找上門。

在這虎虎生風的新年，我們要展現最好的自己。讓我們開開心心地迎接春節，希望這虎年的威風讓病毒永遠消失，展開嶄新的未來！

陳昊欣（SWAN紐約雙文教育 系統）

每年的春節，我們家都會遵循傳統習俗：吃著春節的傳統食物，講講春節的傳說故事，放鞭炮、貼春聯、買新衣等，玩得很開心！

我們會在春節時購買珍貴的食材，像龍蝦、鮑魚和烏魚子等。此外，還有意味著平平安安的蘋果、大吉大利的橘子、旺來的鳳梨等等；我們也會吃像元寶的餃子。魚是很重要的一道菜，因為「魚」與「餘」同音，希望年年有餘。我最喜歡吃發糕了，希望我奮發有為！

春節的時候，我們也會說春節的故事，我最愛年獸的故事。很久以前，有個怪物叫「年」，每年除夕牠都會出來吃人。但是牠怕紅色和大聲，所以，家家戶戶貼春聯和放鞭炮來趕走年獸。

春節時，我們也會買新衣服，買新東西。因為在一年中多少會遇到不好的事，新年時，我們要打掃房間，除舊佈新、消除厄運，迎接嶄新的一年。此外，我也喜歡在春節領壓歲錢、全家團圓一起守歲，迎接春節真歡喜！