春節快到了！過新年的時候，大人們都會給小孩子壓歲錢。

關於「壓歲錢」，其實有一個有趣的傳說。

很早以前，有一個妖怪叫「祟」。「祟」會在每年除夕當晚，去嚇唬和傷害睡著的小孩。因此，在除夕晚上，有孩子的家家戶戶都會點蠟燭等著，生怕遭遇不幸。

傳說，嘉興府有一對老年得子的夫妻，他們十分珍愛兒子。在年三十晚上，為了防止兒子睡覺，夫妻倆給了孩子八枚銅錢玩。兒子把銅錢包在紅紙裡，包了又折，折了又包。可是，兒子累到不行，最後還是睡著了，把包著的八枚銅錢放在枕頭邊。半夜時，邪惡的怪物「祟」正要用手摸孩子的頭時，突然，孩子頭邊射出一道金光，把怪物嚇跑了。原來，這八枚銅錢是神仙變的。

第二天，夫妻倆把用紅紙包著八枚銅錢嚇跑「祟」的事告訴大家，讓人們都學著做，「祟」就不敢再來侵擾。

後來，人們把這種包在紅紙裡的錢叫做「壓祟錢」。由於「祟」和「歲」發音相同，「壓祟錢」慢慢演變成「壓歲錢」。

 Jerry Zhang（加州 ，長城中文學校）

春節源於商代，是人們在冬季結束時祭祀神靈和祖先的節日。在一九一四年，春節成為民國時期的公共假日。一九六七年文化大革命期間，慶祝活動曾被禁止，但後來又恢復。

「過年好」是常見的中國新年問候語；人們也會說「恭喜發財」，意思是「祝你新年快樂，興旺發達」。春節是中國最重要的節日。除夕夜，所有家人都會盡力趕回家，享受年夜飯。新年到來之前，人們習慣於將房屋徹底打掃乾淨，以擺脫去年的厄運，並將房屋裝飾地井井有條，洋溢喜慶的氣氛。

房子通常裝飾有垂直橫幅，上面有兩行詩歌。裝飾品傳統上都是鮮紅色的，因為在中國文化中，紅色可以趕走厄運，帶來財富和繁榮。由政府或社區贊助的各種慶祝活動貫穿整個節日，包括舞獅、舞龍、雜技、高蹺、歌劇 表演和鼓表演。