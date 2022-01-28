中國新年快到了！這是一年之中最重要的節日，家家戶戶團聚在一起、吃年夜飯和祭祀祖先。

中國新年有許多傳統習俗。為迎接新的一年，家家戶戶打掃房子、到處裝飾著紅色的春聯、窗花、燈籠等。打掃屋子代表掃除過去的厄運，以迎接即將到來的好運。紅色是代表吉祥的顏色，可以驅除邪靈和消極的情緒。在年的故事中，我們看到所有紅色的事物是如何抵禦年獸的。現在，在過年的氛圍裡，走在街上，可欣賞琳瑯滿目的紅燈籠、張貼著紅色對聯的大門。另一個最受歡迎傳統習俗就是舞龍舞獅，這表演意味著繁榮和好運，大家上街看一看那個鼓舞人心的舞龍舞獅。

除夕，大家會跟家人朋友們團圓，一起享用年夜飯。年夜飯有許多中國傳統的春節菜肴，而且每一道都有自己的含義，比如，吃魚表示繁榮「年年有餘」，餃子 形如元寶，代表著財富「招財進寶」，湯圓意味著家庭團聚「團團圓圓」，年糕則是步步高升，長壽麵即是幸福和長壽等等。

年夜飯後，孩子們會收到紅包。這紅包裡有壓歲錢，代表祝福一年平安與祥和。午夜時，屋外看得到五顏六色的煙花和爆竹照亮夜空，閃閃發光的火花充滿街區，真是一個非常漂亮的景象─喜氣洋洋過新年！

過年很重要。即使今年因為新冠病毒流行，我們不能像往年那樣地過年，但我們還是可以打電話給親戚和朋友們拜年。虎嘯祥瑞，希望大家虎年大吉！