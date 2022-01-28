我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

中國新年的習俗

金若詩（SWAN紐約雙文教育系統）

中國新年快到了！這是一年之中最重要的節日，家家戶戶團聚在一起、吃年夜飯和祭祀祖先。

中國新年有許多傳統習俗。為迎接新的一年，家家戶戶打掃房子、到處裝飾著紅色的春聯、窗花、燈籠等。打掃屋子代表掃除過去的厄運，以迎接即將到來的好運。紅色是代表吉祥的顏色，可以驅除邪靈和消極的情緒。在年的故事中，我們看到所有紅色的事物是如何抵禦年獸的。現在，在過年的氛圍裡，走在街上，可欣賞琳瑯滿目的紅燈籠、張貼著紅色對聯的大門。另一個最受歡迎傳統習俗就是舞龍舞獅，這表演意味著繁榮和好運，大家上街看一看那個鼓舞人心的舞龍舞獅。

除夕，大家會跟家人朋友們團圓，一起享用年夜飯。年夜飯有許多中國傳統的春節菜肴，而且每一道都有自己的含義，比如，吃魚表示繁榮「年年有餘」，餃子形如元寶，代表著財富「招財進寶」，湯圓意味著家庭團聚「團團圓圓」，年糕則是步步高升，長壽麵即是幸福和長壽等等。

年夜飯後，孩子們會收到紅包。這紅包裡有壓歲錢，代表祝福一年平安與祥和。午夜時，屋外看得到五顏六色的煙花和爆竹照亮夜空，閃閃發光的火花充滿街區，真是一個非常漂亮的景象─喜氣洋洋過新年！

過年很重要。即使今年因為新冠病毒流行，我們不能像往年那樣地過年，但我們還是可以打電話給親戚和朋友們拜年。虎嘯祥瑞，希望大家虎年大吉！

餃子

上一則

扣扳機與吃藥（一）

下一則

泡麵

延伸閱讀

啓揚服務中心 29日在法拉盛辦年貨節

啓揚服務中心 29日在法拉盛辦年貨節
來生計辦年貨抽大獎 歡喜迎虎年

來生計辦年貨抽大獎 歡喜迎虎年
好羨慕…山東這社區豪發800萬紅包 送房給年輕人

好羨慕…山東這社區豪發800萬紅包 送房給年輕人
雜談年夜飯

雜談年夜飯

熱門新聞

黛安／圖

不要羨慕別人的成功（上）

2022-01-23 02:02
黛安／圖

不要羨慕別人的成功（下）

2022-01-24 02:02

李氏蒙古烤肉

2022-01-24 02:00

如影隨形的壓力

2022-01-23 02:01
倩華∕圖

蘭希大姊

2022-01-22 02:02

苦鬥租霸

2022-01-21 02:01

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些