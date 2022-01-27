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我的新年願望

孫悅華（加拿大）

新年是一個開心快樂的節日，也是與家人團聚在一起、共度美好時光的日子。新年是一年的開始，新的希望、新的生活在向我們每一個人招手，每個人在新的一年裡也都有自己的新年願望。

我的三個新年願望分別是：健康的身體、珍貴的友情和愈來愈好的中文。

首先我的第一個願望是擁有健康的身體。在過去的兩年裡，新冠病毒奪走了無數人的性命和健康，希望疫情可以盡快消失，大家健健康康地生活；希望我的家人和朋友們身體健健康康、平平安安。

我的第二個願望是好好珍惜身邊的朋友和友情。朋友同行是一種安慰，朋友鼓勵是一種力量，朋友想念是一種幸福。我的學校是一所很古老的教會學校，它很小、學生很少，同學們都是朋友。我與最好的朋友只能在聖誕節和新年見兩次面，所以朋友能遇見都是緣分，朋友之間的情誼非常珍貴。請好好珍惜身邊的每一位朋友。

我的第三個願望：希望我的中文愈來愈好。我很想念我在中國的姥姥、姥爺，他們不懂英文，所以我要和他們用中文交流。我很想回中國去看看那裡的山山水水，學習好中文，就不用擔心語言不通和看不懂，可以了解更多中國文化。英文是世界通用的語言，我懂英文也懂中文，這樣我環遊世界的時候就沒有語言問題了。

這些就是我的新年願望。

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