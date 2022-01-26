《太陽公公想玩一下》系列之二／太陽公公認錯了

太陽公公坐在摩天輪上，再一次認真地問大夥兒：「你們都是冬眠動物，大冷天怎麼不去找個地方睡覺，卻來這看摩天輪呢？」

尖嗓子的青蛙說：「您的熱量一波一波傳遞到我睡的濕地裡，濕濕的地皮都烘乾了，我很快就被熱醒，哪裡還睡得熟呢？」粗嗓子的熊說：「您的暖氣一股一股輸送到我睡的岩洞裡，冷冷的岩石都煨暖了，我很快就被熱醒，哪裡還睡得熟呢？」不會說話的蚯蚓、蜥蜴、蝸牛、刺蝟、蝙蝠和烏龜，一個個跟著點頭；只能發出很輕聲音的松鼠和蛇，也跟著不停地點頭。

太陽公公害羞地低著頭，紅著臉認錯：「都是我不對，打亂了你們的作息，你們快回去睡覺吧。」

太陽公公正要動身，隱隱嗅到花的芳香，四下一看，竟看到了紅色的太陽花、洋紅色的鬱金香、藍色的繡球花、粉色的長春花、黃色的迎春花、紫色的芍藥、紫紅色的紫荊花、金黃色的山茱萸、粉白色的玉蘭花和深紅色的山茶花。

五顏六色的花，太陽公公不僅看得眼花繚亂，心裡也亂了，因為這些花兒種下後，每年都會開花，但從不在冬天裡開花。迎春花、玉蘭花和山茶花在春天裡開花，太陽花、長春花和紫荊花從五、六月一直開花到深秋，山茱萸在四、五月開花，芍藥從四月開花到六月，鬱金香從春天開花到夏天，繡球花在夏秋間開花。

太陽公公知道又是他惹的禍，只顧玩摩天輪，害得花兒們被他的熱氣催熟，提前在冬天裡開花了。他心裡特別難過，被他打亂作息時間的冬眠動物可以重新回去睡覺，而眼前這些美麗的花兒，他一旦離開，就會很快枯萎。

太陽公公又見不遠處有一條河，波光粼粼，他不由得心裡想：「那靜靜流淌的河水會不會在生我的氣？我的巨大熱力，會不會使那河面冒出水泡？河裡的魚會不會熱得喘不過氣來？」

太陽公公慌慌張張逃回天上，急忙找來月亮婆婆、風大伯、雨大叔、雷大舅、電閃大嬸、霧大姨、霜小姨、雲大姑、雪小姑、彩虹姊姊、星星妹妹、冰雹大哥和露水小弟，一起召開氣象會議。太陽公公在會上坦白自己因為玩摩天輪，打亂了冬眠動物的作息，又害花兒們在冬天裡急匆匆地花開花謝。他深刻檢討，並保證今後絕不在工作時溜出去玩耍。

（系列完）