「無緣大慈、同體大悲」是慈濟宗門證嚴上人的初心與願想：「不為自己求安樂，但願眾生得離苦。」

我是一個被收養的孩子，十年前在台灣桃園的大溪鎮出生。我的生母是一個年輕的未婚媽媽，自覺沒有能力撫養孩子，懷孕中期便決定將我出養。出生五天後，從紐約趕回來的養母，把我接回他們在台中豐原的家。他們幫我取名叫「十禾」，暫從生母姓吳。六個月後，經台灣的法院認可裁定，確立了收養關係。我便從吳十禾，更改了姓氏為張十禾。

然而，由於美國移民 法針對永久居民的國際領養，有一個「兩年法」的規定，就是要照顧收養子女滿兩年後，才能提出移民的申請。為了親自照顧我，養父母被迫分居兩地。等到我四歲三個月大的時候，一家三口，才終於能在紐約一起生活。

感恩養父母不受傳宗接代的羈絆、能超越血緣觀念的束縛；過程中不畏艱難，不被繁瑣的收養程序擊退；漫長等待的移民時程裡，堅定而不動搖。我，才能幸運地成為他們的孩子。

我的身世，是一顆「無緣大慈，同體大悲」的小小種子。每天都得到很多的灌溉與滋養。在這裡，周遭許多人無私奉獻，老師們細心的教導，都是幫助這顆小種子成長茁壯的養分。我保證，終有一天，它也能長成一棵大樹，供人乘涼。