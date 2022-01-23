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我喜歡學成語

林恩宇（紐約，鳴遠中文學校）

成語是用一個小故事來說明一個道理，我在中文學校學過很多成語，像是「一字千金」、「畫蛇添足」和「杯弓蛇影」，都是我喜歡的成語。

我最喜歡的成語是「自相矛盾」。這個成語是說，一個人在街上賣矛和盾，說他的矛可以刺穿任何東西，而任何武器都刺不穿他的盾。然後，有一個人問他，「如果拿你的矛刺你的盾，會怎樣呢？」賣矛和盾的人卻回答不出來。

這個成語是用來形容一個人說的話前後不同。我喜歡「自相矛盾」這個成語，因為它教我們一個重要的道理：說的和做的要相同，不然別人就不會相信你。如果你說的和做的不一致，別人不會再相信你說的話。

成語給我很大的幫助，因為成語告訴我們生活的道理，也教會我們怎樣做事情，所以我喜歡學成語。    

陳以暉（紐約，鳴遠中文學校）

我在中文學校學過了許多有趣的成語，例如：杯弓蛇影、自相矛盾、守株待兔、愚公移山、井底之蛙、掩耳盜鈴等等。這些成語生動有趣，而且很有教育意義。

我最喜歡的成語是「守株待兔」。這個成語是說：有一個農夫在田裡幹活，有一天看見一隻兔子撞死在一株樹上，從此以後，這個農夫天天守在那株樹旁邊，等著再撿死兔子。後來，不但沒有兔子跑來撞在樹上，連路過附近的兔子也沒有，但他的田裡已經長滿了野草。

從成語「守株待兔」中，我了解到，如果一個人不努力工作並想獲得回報，那是不可能的；同樣的，如果你不好好學習，是不可能獲得好成績的。

這個成語讓我意識到，我們要做每一件事都要努力、認真才會成功。所以以後我會用心做每一件事，不會像農夫那樣想不勞而獲。

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