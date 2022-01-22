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我的寒假

張祈恩（西雅圖華文學校）

去年年底的寒假，我跟我的家人、朋友一起去加拿大玩。我們在加拿大時，住在飯店一間位於十樓的房間，因為朋友的房間比較大，所以我們都會在他們的房間吃晚飯。

從十樓的房間看出去，可以看到下面的小鎮。小鎮裡的樹都有聖誕燈掛在上面，所以晚上特別漂亮。早上的時候，太陽會照在遠遠的山頂上，所以山上的樹看起來也非常美麗。

假期中，我們也有去游泳。游泳池是從室內一直連到室外的，雖然外面氣溫是攝氏零下，但是因為游泳池的水溫還滿溫暖的，所以我們的身體一點都不覺得冷。

這次的寒假旅行，雖然天氣有一點冷，但仍然非常有趣！

林雅筑（西雅圖華文學校）

一年之中的幾個假期中，我最喜歡的就是寒假，因為寒假會下很多雪，可以堆雪人。

除了寒假會下雪，我喜歡寒假的第二個原因，是因為寒假裡有聖誕節，我可以拿到很多禮物，也可以做好吃的餅乾。

我喜歡寒假有第三個原因，那就是我的生日也在寒假假期中。我的生日很好玩也很有趣，我邀請幾位同學到我家玩遊戲、吃炸雞和喝珍珠奶茶，我們還吃了草莓蛋糕。

再過不久就是農曆新年了，我的新年願望是能回台灣去看外公和外婆，吃很多台灣小吃和逛街。

徐梅玲（西雅圖華文學校）

去年冬天放寒假時，爸爸媽媽帶著我和妹妹去德國市的堂妹家玩。

當時的德國市下了大雪，所以我和妹妹穿上厚外套、長褲，也戴上手套，我們四個人在房子旁的長斜坡滑雪板，滑累了就回到屋子裡，在客廳看電影和玩遊戲，過了一個很充實的一天。晚上，我們四個人都在一個房間睡覺，我們各自睡在睡袋裡，是一個很有趣的經驗。

第二天早上我們收拾收拾就回家了。雖然這個寒假行程有點短，但我們過得非常開心！

游泳 德國 加拿大

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