有一天，當我從公園走回家時，我看到有一個人很粗心地丟了一瓶水在地上，他不但沒有撿起來，還用腳踢開它。

我問媽媽：「那個人為什麼要這樣做？他為什麼不直接把瓶子丟到垃圾桶裡去？」

媽媽回答我說：「不是每個人都會關心環境的」。聽到媽媽這樣說，我不禁心想，一個人怎麼能夠不關心環境呢？我們生活在這個地球上，更何況地球只有一個，我們每個人都有責任和義務要照顧我們的地球。

你知道嗎？一個人每天平均會製造出大約四點五磅的垃圾，雖然其中大部分的垃圾是可以回收的，可是有很多人不會也不懂如何回收物品。然後這些垃圾將會流入海洋和垃圾堆。這些垃圾不僅傷害了海洋和陸地上的動物，而且也破壞了我們的土地。

有些動物甚至會被垃圾困住，牠們也有可能會以為垃圾是食物並且吃掉它。

我就曾經看過一張海龜的照片，他的鼻子裡有一根塑料吸管，當科學家把吸管拉出來時，海龜看起來相當痛苦；我也曾經看過一隻死鳥的照片，牠的肚子裡充滿了塑料垃圾。

我還記得我看了這些照片後，心裡覺得非常難過。

想想這些動物的死亡，其實都是我們人類造成的，如果我們不亂製造這麼多垃圾，那麼這些動物就不會死得那麼痛苦。

我們被教導尊重人很重要，但我認為我們也同樣需要用同理心來尊重自然，以及地球上的所有動物。

師公上人教過我們一句靜思語：「不只愛人，還要愛地球，土地平安，人才能平安。」我們要多做環保，並且愛護我們的地球。