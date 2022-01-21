我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

環保在我心

馮沛瑄（紐約，慈濟人文學校）

有一天，當我從公園走回家時，我看到有一個人很粗心地丟了一瓶水在地上，他不但沒有撿起來，還用腳踢開它。

我問媽媽：「那個人為什麼要這樣做？他為什麼不直接把瓶子丟到垃圾桶裡去？」

媽媽回答我說：「不是每個人都會關心環境的」。聽到媽媽這樣說，我不禁心想，一個人怎麼能夠不關心環境呢？我們生活在這個地球上，更何況地球只有一個，我們每個人都有責任和義務要照顧我們的地球。

你知道嗎？一個人每天平均會製造出大約四點五磅的垃圾，雖然其中大部分的垃圾是可以回收的，可是有很多人不會也不懂如何回收物品。然後這些垃圾將會流入海洋和垃圾堆。這些垃圾不僅傷害了海洋和陸地上的動物，而且也破壞了我們的土地。

有些動物甚至會被垃圾困住，牠們也有可能會以為垃圾是食物並且吃掉它。

我就曾經看過一張海龜的照片，他的鼻子裡有一根塑料吸管，當科學家把吸管拉出來時，海龜看起來相當痛苦；我也曾經看過一隻死鳥的照片，牠的肚子裡充滿了塑料垃圾。

我還記得我看了這些照片後，心裡覺得非常難過。

想想這些動物的死亡，其實都是我們人類造成的，如果我們不亂製造這麼多垃圾，那麼這些動物就不會死得那麼痛苦。

我們被教導尊重人很重要，但我認為我們也同樣需要用同理心來尊重自然，以及地球上的所有動物。

師公上人教過我們一句靜思語：「不只愛人，還要愛地球，土地平安，人才能平安。」我們要多做環保，並且愛護我們的地球。

上一則

兩種媽媽

下一則

《老照片說故事》我的花旦同學

延伸閱讀

戳了鼻子卻無結果 新冠控制中心全美300多處檢測站停業

戳了鼻子卻無結果 新冠控制中心全美300多處檢測站停業
2022最小滿月來了 哈伯太空望遠鏡「衝場」搶鏡頭

2022最小滿月來了 哈伯太空望遠鏡「衝場」搶鏡頭
宜縣長林姿妙捲土地弊案 遭漏夜偵訊 無保請回

宜縣長林姿妙捲土地弊案 遭漏夜偵訊 無保請回
當大流行變感冒 我們學到什麼

當大流行變感冒 我們學到什麼

熱門新聞

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022-01-17 00:42
黛安∕圖

微笑後面的歧視

2022-01-16 02:02
圖一：金剛山下咖啡屋的扶桑花。（蔣勳．圖片提供）

歲月無驚

2022-01-13 02:02

家住小台北

2022-01-18 02:02
胡剛剛∕圖

不讓你知道

2022-01-14 02:02

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相