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學中文的甘苦

黃嘉豪（紐約，人力中心中文學校）

我八歲的時候，父母決定讓我去中文學校學中文，因為我只會說粵語，而中文是中國人的主要語言。

當初我不明白為什麼我需要學中文，我已經知道如何說它的方言了，我並不住在中國，為什麼需要在一個人們主要說英語的國家學習中文呢？

而且，每星期六要花三小時學中文，我認為那會很無聊。後來，我了解到學習中文不僅僅是學習漢字，我們還要學中國的傳統文化。

記得我上中文學校的第一天，我很緊張，因為我認為我的同學都會說中文了。但我很快就知道，我的同學和我一樣：父母希望他們在美國學中文。第一天老師教我們學漢字的拼音，還教我們從一到十的數字。我學到我們所說的語言是怎麼寫和怎麼發音，覺得很有趣。

在中文學校，我們學習如何說、讀和寫中文，也包括了解中華歷史文化知識。漸漸地，我了解了我的家人所慶祝的中國傳統節日，以及慶祝這些節日的原因。

比如，我以前不知道中秋節的故事，以及我們為什麼要吃月餅。我也了解中國歷史上的事件，並探索中國著名學者和詩人的作品。

中文學校讓我進入具有悠久歷史的浩瀚世界，原來我們所學的中華文化是如此博大精深。

當然，學習新的語言文化需要花費時間。上小學時，我有很多時間學中文，周六和朋友們去中文學校很有趣。

然而，隨年齡的增長，加上英文學校的課業愈來愈重，我開始不像以前熱愛學中文。我忙於英文學校功課，而無法專注做好中文作業。

有段時間，上中文課對我來說不再是享受，而是負擔。不過我並沒放棄，我學了多年中文，我要運用所學的知識，學以致用。

今年是我在中文學校學習的最後一年，但這並不意味我會停止學習。我每天都使用中文，無論是與父母對話，還是與不會說英語的陌生人交談。學習中文的過程有苦也有甘，我取得了很好的成績，寫作能力也有很大的提升，在世界日報上刊登文章，並在校外徵文比賽中獲獎。這些都將激勵我繼續努力。

世界日報

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