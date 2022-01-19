《太陽公公想玩一下》系列之一／太陽公公坐上摩天輪

寒冬臘月裡，太陽公公忽然起了個念頭，想坐摩天輪玩。摩天輪知道了，喜出望外，激動地說：「太陽公公，您坐穩了，我會轉得慢些，包您玩得稱心！」太陽公公瞇著眼說：「轉得快些才過癮，你不覺得我平時走路太慢嗎？」

摩天輪放心地轉起來，愈轉愈快。坐在摩天輪上的太陽公公，就像躺在搖籃裡的小孩，轉著轉著，不知不覺竟睡著了。

摩天輪轉得飛快，將太陽公公的熱氣傳向四面八方。不一會，睡在泥土裡的蚯蚓熱醒了，睡在樹洞裡的松鼠也熱醒了，睡在落葉裡的蜥蜴也熱醒了，睡在雜草裡的蝸牛也熱醒了，睡在枯枝裡的刺蝟也熱醒了，睡在山洞裡的蝙蝠也熱醒了，睡在水池裡的烏龜也熱醒了，睡在濕地裡的青蛙也熱醒了，睡在石縫裡的蛇也熱醒了，睡在岩洞裡的熊也熱醒了。

睡醒了的蚯蚓、松鼠、蜥蜴、蝸牛、刺蝟、蝙蝠、烏龜、青蛙、蛇和熊，都陸陸續續從自家的窩裡爬了出來，有的打著呵欠，有的伸著懶腰。很快，他們見到半空中的摩天輪上，端坐著圓圓的太陽公公。他們驚訝極了，每一個都以最快的速度接近太陽公公。

誰都想和太陽公公一起坐在摩天輪上玩，那是多麼光榮的事呀！可是，他們很快就收住了腳步，誰都跨不出下一步，不是他們膽子小，而是因為太陽公公熱力四射，他們每一個的臉上都是火辣辣的，哪裡能靠近摩天輪呢？

這時候，太陽公公醒了。他瞇著眼望著大家，疑惑地說：「我不是在做夢吧？你們怎麼會在我面前出現呢？」

蚯蚓、蜥蜴、蝸牛、刺蝟、蝙蝠和烏龜，都無法開口回答太陽公公提出的問題，因為他們六位都發不出聲音。松鼠和蛇雖能開口，但聲音很輕，太陽公公肯定聽不見。只有青蛙和熊能和太陽公公對話。

青蛙是尖嗓子，他說：「太陽公公，沒有誰在做夢，我們都看到您坐在摩天輪上呢！」熊是粗嗓子，他說：「太陽公公，沒有誰在做夢，我們都感受到您比火盆還厲害的熱力呢！」膽大的熊還向太陽公公提了一個要求：「您為什麼瞇著眼？您能睜大眼讓我們瞧瞧嗎？」

太陽公公還是瞇著眼，笑著說：「我可不敢，我的眼睛會冒出火星 ，我怕一睜眼，你們腳下會冒出煙來。」（待續）