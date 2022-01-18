在社區大學修課的經驗

如果你問任何一位高中生對大學的看法，他們可能會說，「這是一件可怕的事情」。當我大一第一次進入社區大學時，我也有同樣的想法。當時，我媽媽想讓我早點獲得大學學分，這樣一來，我就可以更快地轉學。一想到要和年紀大一點的同學一起修課，我既害怕又緊張，不斷想著「如果我沒有通過課程那怎麼辦？如果功課太難那怎麼辦呢？」事實證明，都只是我反應過度。

儘管社區大學的課程比高中的困難，但長遠看來，回報更好，例如：學到的東西會更多。首先，你可以在上真正的大學之前，獲得實際的大學經驗。通過從我自己的社區大學經驗來說，我了解到，與高中教師相比，教授想要更高質量的作業，所以肯定比較難一點，學到的東西也會比較多。第二，你可以選修自己比較有興趣的課，例如，在公立高中，學生只能在高年級上統計課；然而，在社區大學，它們允許我在高中二年級就參加統計課程。另外，大一的時候，我還被允許參加心理學課程，可以用更少的時間，學到更多的東西。在我自己看來，這是一種非常方便的上學方式。

參加社區大學有優點也有缺點，但是我覺得好處大於壞處。有些高中生會很擔心與年紀比較大的學生相處，或是會較沒自信，因為大學生看起來比你聰明。事實上，我幾乎可以保證，社區大學的每一個人都來自不同背景，有些人是退伍軍人，有些是單身母親，有些也是想獲得學位的祖父母。看到如此的學生多樣性，實在是不必害怕別人的眼光，更不用擔心太突出的表現。所以如大家看到的，與優點相比，缺點非常少。

那為什麼你應該考慮一上高中就參加社區大學課程呢？有幾個主要原因。第一，可以在上大學之前獲得實際的大學經驗，也能增強你的學習能力、挑戰自我。第二，可以追求你更有興趣的課程。因此，對於所有的高中生，我鼓勵你們挑戰自己，盡早開始社區大學課程，你一定不會後悔！