「管什麼期末考啊？我不想就這樣死去！」

外面狂風暴雨 ，飛機劇烈地搖晃，許多乘客的紙杯從托盤上滾落，茶水灑得到處都是。一位空服員跌跌撞撞地跑過我身邊，座位上面的置物櫃突然彈開，差點撞到她的頭。我環顧四周，心想：「我怎會落到這種地步？」

我從小就很怕坐飛機，每次看到墜機的新聞，我的恐懼症就愈來愈嚴重。爺爺奶奶和舅舅們全住台灣，我們年年都會回去見家人，所以坐飛機是躲不掉的事。當然，我一直都試著克服這個恐懼症，但什麼方法都沒效。

小時候，我以為父母可以解決任何問題，每次飛機碰到亂流，我就會抱緊媽媽或爸爸。有一次，我抓住爸爸的手，把頭埋到他的衣服裡，爸爸笑說：「怕什麼？你看，其他小孩都乖乖地坐著。」

真的，全飛機好像只有我在緊張，我突然覺得很孤單，也想到：爸媽不會開飛機，如果飛機故障，他們也救不了我。

幾年過後，我決定用邏輯來克服恐懼症。研究發現，飛行是世界上最安全的運輸方法，況且，每架飛機都有許多備用引擎。登機前，我把學到的東西都寫進筆記本，把它當洋娃娃抱著。不過，我一聽到飛機起飛的轟轟聲就破功了，全身冒冷汗。

長大一些，我還想到另一個主意。上飛機的前一晚，我故意不睡覺，打算在飛機上睡。為了保持清醒，我偷喝兩罐能量飲料，也吃了一大盒咖啡 糖。我昏昏沉沉地去機場，一路都想嘔吐，一登機卻嚇到睡不著，不但沒治好恐懼症，反而長達三十六個小時沒睡覺。更糟糕的是，到了台灣，我一上高鐵就睡倒在旁邊的乘客身上，還流口水。

前年暑假，我想出迄今最有創意的主意。八年級的我，天天跟寫不完的功課作戰，總是心情沮喪。飛機起飛時，我想：「假設飛機失事，我就不用寫作業，也不用期末考，那不是很棒嗎？」原以為這次回台灣肯定沒問題…沒想到，飛機碰到嚴重亂流，嚇得我魂不附體、四肢麻木，飛機降落後都站不起來。

我終於了解，恐懼症是天生的，害怕已根深柢固，坐飛機無論如何都會讓我不安心。但沒關係，我只要每年乖乖地上飛機，撐過那十四個小時就好了。因為勇敢是戰勝恐懼，而不是無懼。