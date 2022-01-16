我認為讀書可以給我們許多好處。讀書可以帶來樂趣，可以讓我們學新的知識，讀書也可以提高我們的口語和寫作水平。

讀書能帶來許多樂趣，比如，漫畫可以帶給我們快樂，如果有心事或壓力，就能透過看漫畫來輕鬆一下。

讀書可以讓我們學到新知識，透過書中的內容，我們能知道許多歷史上的事和人物，還有其他以前不懂的事。

讀書也可以提高口語和寫作水平。我看書時，會把不認識的字寫下來，寫作和說話時多用這個字，以後對這個字就不陌生了。

我曾在書裡讀過「呂蒙」的故事，呂蒙小時候家裡很窮，沒機會讀書。長大後，呂蒙成為了將軍，一個叫孫權的人說服他多讀書，呂蒙開始每天抽出一點時間讀書。

有天，魯肅跟呂蒙商量事情，魯肅發現呂蒙說話引經據典，讓魯肅很佩服也對他刮目相看。所以，讀書可以帶來樂趣，學習新知，也可以提高口語和寫作水平。多讀書絕對是好事！

郭煒琪（紐約，鳴遠中文學校）

從小到大，我一再聽爸媽說讀書的重要性，讓我有了要好好讀書的概念。讀書的用意是為自己鋪好一條踏實的路，讓自己的未來輕鬆一點。

我到讀高中的時候，才了解讀書是和社會接觸的第一步，如果我都沒有學到，該如何跟其他人交流？爸媽把我帶到中文學校來，讓我學中文，是因為只會英文不代表可以找到一份好工作。每個人都競爭考上好大學，我也不能落後。

讀書也不能只看書上的內容，還要知道如何在社會上利用所學的知識。多讀幾年書，我了解到死記硬背的學習方式是在忽悠自己，所以我更改了學習計畫，我和朋友們一起學習，測驗彼此課堂上吸收到的內容，也幫彼此補充不理解或忘記的內容。

讀書讓我學到每個人的學習方法不同，找自己喜歡的方式，就不會覺得學習很浪費時間。我要奔向自己喜歡的課程去學習，追求自己的愛好。