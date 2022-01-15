我們不能貪心，有新玩具的時候，不要忘記舊的玩具，因為有很多小朋友，想要你用過的玩具，都不一定能得到。如果我們有舊的、不會再玩的玩具，可以送人或捐出去，不但不浪費，還可以令別人開心。

我們的食物也不能浪費，雖然我們不可以把我們不想吃的飯送給別人，可是也不應該浪費，最好自己吃完。我知道世界上有許多人，每天肚子餓卻沒有晚餐吃，我們如果有美味的菜，就應該全部吃掉，有這麼多好吃的食物可以吃，要知道我們是很幸運的。

最後，我們還要幫忙清潔地球，如果有空閒的時間，我們可以走出家門幫忙撿垃圾，把髒東西放在垃圾桶裡面，這樣地球才可以保持乾淨。

馬昱琪（加州 ，聖瑪利諾 中文學校）

小青很浪費，她常常把好的食物丟掉或不吃完。在家裡，小青會跟爸爸媽媽要新玩具，即使她已經有很好的玩具了。

每一次，媽媽帶小青去服裝店，小青就會買一件新的衣服，把舊的丟掉，小青過的日子實在太浪費了。有一天，小青跟家人看電視，突然發現地球的情況。因為地球上有太多垃圾，汙染已經成為一個很大的問題。很快，我們的海就會變成一個垃圾箱，裡面只有塑膠袋、瓶子等等。報紙上也有寫到：「我們要回收垃圾，唯有不浪費，才可以救地球」。

小青看完了電視和報紙，了解到「我們只有一個地球」。從那天開始，小青和妹妹再也沒有亂丟玩具、食物和衣服了。她們會一起把用不到的東西放在盒子裡，捐出去，這樣就不會製造更多垃圾，也可以幫助別人；除此之外，當小青有吃不完的食物，她也會做成食物銀行。

小青不但會回收物品，也會去清垃圾。每個星期六，小青會到河邊撿垃圾，像是瓶子、塑膠袋和剩飯。小青改掉了壞習慣，學會愛護地球，也邀請朋友們一起把環境弄得更乾淨，「大家做環保，地球不會老。天天做環保，你我活到老。」