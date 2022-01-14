世界上有許多好玩的國家，義大利 就是其中之一。我聽同學說，義大利有不少引人入勝的景點，還有很多特別的食物。而且，他們的音樂歷史也相當有趣，許多著名的音樂家都曾經住過那裡。因為這些原因，我想要去義大利。

義大利有許多特別的景點。世界上最有名的雕像之一「大衛像」就在義大利，大衛像是米開朗基羅雕刻出來的。還有一個值得拜訪的城市，就是威尼斯。威尼斯的人民大多用船當交通工具，因為威尼斯沒有馬路，只有河流。比薩斜塔也是一個很受歡迎的景點，它長得斜斜的，很特別；很多人會和比薩斜塔自拍，假裝自己正在把比薩斜塔推正。龐貝城是義大利的一個城市，可惜在西元七十九年時，維蘇威火山爆發，把整個龐貝城淹沒，所有的物品還有人都被完整地保存下來，因此許多考古學家都喜歡到龐貝城來研究古義大利。

義大利有許多讓人垂涎三尺的美食 ，其中最有名的就是義大利麵。義大利麵有很多種，包括：長麵、天使的髮絲、千層麵、小舌頭等等。義大利還有一個很有名的美食─披薩。很多人不知道，原來披薩是從義大利發源的。很久以前，在義大利的一位廚師Raffaele Esposito發明了至今還很受歡迎的披薩。義式濃縮咖啡也是眾所皆知的義大利飲品；另一種大家都喜歡的蛋糕「提拉米蘇」，其實也是義大利美食。

義大利的音樂家也很有名。韋瓦第是一位偉大的義大利音樂家，他最著名的作品是「四季」，這是一首耳熟能詳的樂曲。還有另一位義大利的音樂家，叫帕格尼尼，他有許多有名的小提琴作品，其中最為人所知的就是獨一無二的「第二十四首隨想曲」。羅西尼也是很有名的義大利音樂家，他寫了至今很常聽到的「威廉 ·泰爾序曲」。這些音樂家都是我所喜愛的。

我覺得義大利有很多特別之處：豐富的文化、著名的美食和美麗的景點，這些都是我想去義大利的原因。如果有一天我真的去義大利玩，我一定會欣喜若狂，希望有一天我能美夢成真！