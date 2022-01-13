新年的鐘聲已敲響，我耳邊一直回響著「友誼地久天長」這首旋律優美的經典歌曲，它讓我不禁想起了我的好朋友，一對雙胞胎姊妹 。

在我小學四年級時，我們班來了兩位來自台灣的可愛雙胞胎姊妹，Minnie跟Dora。老師安排我坐在她們旁邊，幫助她們學習、適應美國生活，我很快就和她倆成為好朋友。我們除了在學校一起學習一起玩耍，周末和節假日，我們兩家人還會一起出遊，參加各種活動。Minnie跟Dora的爸爸是一位博士畢業的機電工程師，他被派駐美國工作兩年；她們的媽媽是一位小學音樂老師，會彈鋼琴。後來她們的媽媽就成了我和我妹妹的鋼琴老師。Minnie與Dora一家長期住在一家酒店裡，我們全家也會常常被邀請到她們的酒店游泳 池一起游泳。我們四位小姊妹就這樣建立了深厚的友誼。

兩年一眨眼就過去了，Minnie與Dora一家回台灣去了，幸好網路時代通訊發達，我們一直在社交媒體上保持聯繫，分享彼此的生活。從她們發來的照片中，我們看到了日月潭 和阿里山，那都是以往我們在中文課本中知道的旅遊勝地。這幾年間，Minnie與Dora 的爸爸也曾來美國出差，每次他都給我們捎來台灣特產和小禮物，還有兩姊妹給我們寫的信。二零一八年聖誕前夕，Minnie跟Dora的爸爸來美國出差，妹妹逸兒也寫了封信讓他帶回台灣。爸爸說，未來有機會我們全家要去台灣旅遊，探望Minnie與Dora一家。可惜這兩年全球遇上疫情 ，我們一直未能成行。

去年暑假我們兩家人終於又見面了！在Minnie與Dora一家來美的日子裡，我們有過幾次聚會，兩家人一起吃飯聊天，我們四個小姊妹去遊樂園玩。美國國慶那天，我們去他們下榻的酒店泳池看煙火，玩得不亦樂乎。不同於以前的是，我們這次見面大部分時間大家都戴著口罩。美好的時光總是稍縱即逝，暑假接近尾聲，Minnie 與Dora一家又回到台灣。雖然快樂的相聚十分短暫，但卻讓我們難以忘懷！

今年元旦前一晚，我把「友誼地久天長」這首歌分享在我們四位小姊妹的聊天群裡，大家互道「新年快樂」。我們共同的新年願望是全球疫情早日結束，每一個人都平安健康快樂，期待我們四位小姊妹又可以很快相聚。