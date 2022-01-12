第一個下雪天，有一隻小貓和朋友一起玩打雪仗。當牠們玩累了，決定去喝熱可可，卻找不到回家的路。牠們看到了一條路，兩旁都有拐杖糖，於是牠們順著這條小路走著走著，突然看見了一個村子，村裡的房子都是用薑糖餅乾做成的，村民與寵物則是用糖果做出來的！

小貓們爬上巧克力做的大樹，從樹上往下看，看到村子裡所有的房子都有各種不同的裝飾，很是漂亮。

天氣愈來愈冷，牠們從書包裡拿出圍巾圍在脖子上，然後繼續往前走，一直到了一個聖誕樹農場。這時，三隻小貓想起牠們的目的是要買熱可可，於是往回走，但是牠們的腳印都被雪蓋住了，已找不到走過的路，只好隨意地挑了一條小路繼續走。

天漸漸變暗，三隻小貓決定燒火取暖，順便烤點棉花糖。牠們聽見遠處傳來了鈴聲，於是牠們就去尋找鈴聲的來源。途中，牠們聞到了濃濃的巧克力味道，那正是牠們曾爬過的大巧克力樹。

三隻小貓繼續往前走，看到一隻脖子上有銅鈴的鹿。鹿問三隻小貓：「你們怎麼找到了這裡？」小貓說：「我們起初先來到兩旁有拐杖糖的小路，走著走著便迷路了。」三隻小貓問鹿：「你可以幫我們找到回家的路嗎？」鹿爽快地答應了，牠說：「坐上我的雪橇吧！你們很快就能回到家了！」三隻小貓坐上雪橇，有禮貌地向鹿道謝，還分享了牠們的熱可可。很快的，三隻小貓回到了家。

第一個下雪天真好玩！