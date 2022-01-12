我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron達高峰 FDA代局長：多數美國人終會染疫

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

第一個下雪天

葉宇安（加州，學園雙語學校）

第一個下雪天，有一隻小貓和朋友一起玩打雪仗。當牠們玩累了，決定去喝熱可可，卻找不到回家的路。牠們看到了一條路，兩旁都有拐杖糖，於是牠們順著這條小路走著走著，突然看見了一個村子，村裡的房子都是用薑糖餅乾做成的，村民與寵物則是用糖果做出來的！

小貓們爬上巧克力做的大樹，從樹上往下看，看到村子裡所有的房子都有各種不同的裝飾，很是漂亮。

天氣愈來愈冷，牠們從書包裡拿出圍巾圍在脖子上，然後繼續往前走，一直到了一個聖誕樹農場。這時，三隻小貓想起牠們的目的是要買熱可可，於是往回走，但是牠們的腳印都被雪蓋住了，已找不到走過的路，只好隨意地挑了一條小路繼續走。

天漸漸變暗，三隻小貓決定燒火取暖，順便烤點棉花糖。牠們聽見遠處傳來了鈴聲，於是牠們就去尋找鈴聲的來源。途中，牠們聞到了濃濃的巧克力味道，那正是牠們曾爬過的大巧克力樹。

三隻小貓繼續往前走，看到一隻脖子上有銅鈴的鹿。鹿問三隻小貓：「你們怎麼找到了這裡？」小貓說：「我們起初先來到兩旁有拐杖糖的小路，走著走著便迷路了。」三隻小貓問鹿：「你可以幫我們找到回家的路嗎？」鹿爽快地答應了，牠說：「坐上我的雪橇吧！你們很快就能回到家了！」三隻小貓坐上雪橇，有禮貌地向鹿道謝，還分享了牠們的熱可可。很快的，三隻小貓回到了家。

第一個下雪天真好玩！

上一則

熾焰（六）

下一則

本次主題：港式美食

延伸閱讀

降雪將嚴重影響上班通勤 紐約市7、8日換邊停車暫停

降雪將嚴重影響上班通勤 紐約市7、8日換邊停車暫停
冬季風暴襲美東 熊貓「小奇蹟」在雪地開心翻滾

冬季風暴襲美東 熊貓「小奇蹟」在雪地開心翻滾
紐約市今年首場雪周一報到 冰凍氣溫帶來1吋積雪

紐約市今年首場雪周一報到 冰凍氣溫帶來1吋積雪
葡萄藤區5號公路 雪封數小時

葡萄藤區5號公路 雪封數小時

熱門新聞

華剛茶業摘下今年歐洲Monde Selection世界品鑑大賞2金1銀。（記者林佩均／攝影）

台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

2022-01-08 06:00

早睡早起沒朋友

2022-01-09 02:03

陌生人借手機

2022-01-05 02:00

二次驚魂

2022-01-05 02:00
吳孟芸∕圖

暈病

2022-01-08 02:02

認不出回家的路

2022-01-07 02:01

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因