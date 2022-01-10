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金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

晚望

商榕 （加州）

夕陽漸遠西下，

群山暮帳欲睡；

歸鳥閑哼晚歌，

教堂鐘聲悠蕩。

樓宇霓燈似笑眼，

牛郎天穹點星光；

遠處依稀炊煙起，

可是夢中故鄉？

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