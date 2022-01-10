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關於失智症

戴以安 （加州）

你有沒有聽說親朋好友得了失智症？失智症實際上比你想像的更常見，現在全球已有五千萬失智者，八十五歲以上的人大約有百分之四十失智，有些人才四十多歲就得到這種疾病。阿茲海默症(Alzheimer’s disease) 是最常見的失智症，大約占失智症病例的百分之七十左右。

阿茲海默症是怎麼發生的？雖然起因不是很清楚，但是跟年齡、遺傳基因、腦部受傷和心血管疾病有關。科學家研究發現患者的大腦裡累積大量的蛋白質纏在一起，這些蛋白質讓腦細胞失去功能並死亡，最後導致大腦受影響的部分萎縮，自然就會讓大腦喪失很多功能。

阿茲海默症有哪些症狀呢？最常見的是日常生活的記憶力減退，熟悉的任務也會變得很難完成，像開車的時候沒有辦法停好車，有時候也會把東西放在不尋常的地方，例如把手表放進冰箱等等。說話和寫作也會出現困難。你可能也會發現阿茲海默症的患者的判斷力減弱，情緒和個性都改變了許多，變得沮喪、焦慮、偏執或易怒。

除了注意這些症狀以外，還可以做一些簡單的檢測。例如，詢問對方幾個問題：今天是幾號？今天是星期幾？您的電話號碼是幾號？您幾歲了？簡單的數學題等等。如果他無法回答這些問題，應該帶他去做電腦斷層掃描或核磁共振，才可以得到比較準確的結果。

當我們逐漸變老的時候，腦子必然會慢慢地失去功能，但還是有一些方法可以預防嚴重的退化。比如說，經常運動和注意飲食都能改善血液循環，讓好的血液流到大腦。最重要的是要讓頭腦多活動、受刺激，所以只要經常學習新知識、多參加社交活動等等就能激發，保養腦部細胞。

失智不但自己辛苦，而且還會連累家人。我們都會變老，希望年老的時候，還能夠健健康康的活著。大家一定要愛惜自己，一起努力吧！

失智 阿茲海默症 檢測

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