在紐約城曼哈頓 的西邊，有一個美麗、熱鬧的公園，它的名字叫高線公園。高線公園在一座橋的上面，它是由以前棄用的鐵路建成的。高線公園共一點四五英里，從西十四街一直到西三十四街。

我第一次到高線公園是在去年秋天。當我和媽媽登上十四街的樓梯，我眼前一亮，別有天地。公園裡人山人海，風景迷人，它就像一條長長的走廊，兩邊種滿了花草樹木。站在公園裡，你可以看到公園下面和兩邊不同的景色，公園還有各種藝術品，遊客可以邊走邊欣賞。不遠處有一條積水的空鐵軌，很多小孩子在那玩水。

走到十七街，你會看到一個巨大的玻璃窗戶通向街道。那裡有很多凳子，你可以坐在那觀看經過的人和汽車，就像看電影一樣。從十七街繼續走到二十一街，有兩條以前的火車軌道，可以看到它原來的面貌。從三十街到三十四街，你可以從公園看到長長的河和對面的城市。我們站在公園，一陣風吹來，舒服極了。

高線公園是散步和休息的好地方。我很喜歡高線公園！

鄧泳柔（紐約，人力中心中文學校）

住在紐約中國城的人都知道羅斯福公園。它在格蘭街D車地鐵站 的對面，它後面就是著名的曼哈頓大橋。

公園的正門對著格蘭街，進大門有兩個網球場和一個羽毛球場。球場旁邊有一大塊空地供人們做運動。最後面是小朋友的兒童樂園 ，是他們玩遊戲和溜滑梯的地方。

羅斯福公園並沒有像其他公園那樣鳥語花香，但是我非常喜歡它。因為我在四歲去中國城上幼兒園時，每天放學後婆婆都會帶我去公園玩滑梯，玩得很開心！

雖然我現在長大了，但我仍然記得當時在那裡玩耍的情景。羅斯福公園是我喜歡的公園。