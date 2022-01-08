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我的愛好

張嘉文（紐約，鳴遠中文學校）

我叫張嘉文，是個十一歲的女孩，我的愛好是彈鋼琴。

有一次，我聽到我的朋友在彈鋼琴，她彈得很好聽，回家後便跟媽媽分享這件事，然後媽媽說：「妳也可以學鋼琴的。」她給我時間考慮，我一直思考，天天都在想。幾個星期過去，媽媽問我：「決定要學鋼琴了嗎？」我回答說：「好！」媽媽說她會找學校。

又過了幾個星期，媽媽告訴我，她找到了很好的學校，幫助我學彈琴。再過幾個星期，老師說：「妳可以買鋼琴了！」我真的很高興。我告訴媽媽，她說可以幫我買琴，但是我要堅持下去。

從此，我天天都彈鋼琴。這就是我的愛好。

江翔（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字是江翔，我有很多愛好，我喜歡讀書、彈鋼琴，游泳和打籃球。這些東西使我成為現在的我，不僅讓我聰明，還使我更加強壯。

我第一個愛好是讀書。我讀各種各樣的書，從漫畫、小說到歷史書，我都喜歡。從歷史書裡，我能知道很多國家的歷史和大事。但是，我還是比較喜歡讀小說，因為小說有懸疑或愛情。

我也很喜歡彈鋼琴。雖然我學彈鋼琴沒有很久，只有兩年，但我彈得還不錯。

每個星期天早上，我會去上鋼琴課。我會彈很多種樂曲，比如莫札特等許多知名音樂家的曲子。我考過第五級的音樂和樂理，希望明年我可以考過第八級的音樂。

我很喜歡運動，特別是游泳和籃球。打籃球時，我學會跟隊友們互相合作，這可以幫助我在今後的生活中，很好地完成很多的事件，在我未來的工作裡，也可以和別人更好地合作。我也喜歡游泳，雖然我游得沒有別人好，但是游泳鍛鍊了我的身體。

如果沒有這些愛好，我就不會是現在的我了。

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