這個冬天，我們都去打針了，爸爸、媽媽打了兩針，我的弟弟多多打了一針，只有我打了三針。

十月九日，我們全家四口人一起去打了流感疫苗 。路上我和多多兩個人心裡很害怕，爸爸媽媽說：「不要害怕，到時候我們會抱著你們的。」我想要爸爸抱，多多則想要媽媽抱他。到了打針的地方，人還挺多，我們排在隊伍裡。爸爸媽媽拿了表格，填了我們的名字等信息。一會兒，就輪到我們了。我和多多都想讓爸爸媽媽先打，多多嚇得要命，一直拉著媽媽的手。爸爸媽媽非常棒，打針的時候沒有哭！現在該我打了，我心裡很害怕，但是有爸爸抱著我。護士阿姨在我胳膊上扎了一下，我覺得很疼，但不是非常疼。

只剩下多多還沒打針了。輪到多多打針的時候，媽媽抱著多多坐在一把椅子上。多多大喊大叫，動個不停，護士阿姨很難幫他打針。所以，爸爸就蹲下來，按住多多。這樣，雖然多多還在大哭大喊，但是他動不了了。護士阿姨在多多的哭鬧聲中，給多多打了一針。打完針後，我們在那裡休息了十五分鐘。

十一月十三日，我去打了新冠疫苗第一針。下車的時候，我聽到很多小朋友們大哭大喊的聲音。這次是媽媽帶我去打疫苗，爸爸和多多在車上等著我們。幫我打疫苗的爺爺叫Kerry，我覺得他很好。Kerry覺得我很勇敢，就給了我一個小玩具。我心想如果我得到一樣東西，而多多沒有的話，他會很生氣。所以，我就拿了一張小貼紙給他，上面有綠巨人。十五分鐘後，我和媽媽回到車上，我把貼紙給了多多，他很高興。

十二月四日，我又去打了新冠疫苗第二針。和上次一樣，我們四個人開車一起去，但是仍然只有我和媽媽下車去打針，爸爸和多多在車上等。

這次打得很順利。打完針，我在那休息了十五分鐘，還用媽媽的手機 看了「粉紅豬」的影片。

這個冬天，我們打了很多針。