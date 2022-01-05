亞青的家就在學校的轉角處，學生們上學、放學經過時，總有幾個調皮的孩子喜歡在牆上隨意畫幾筆。這時，亞青只好提桶水清理，洗刷一番後，牆面維持不了幾天的乾淨，隨即又被孩子們的塗鴉填滿。

這種讓人懊惱的時刻一再重演，成了亞青的心理負擔。

這天早晨，又到了小朋友們上學的時刻，亞青正擔心剛清洗過的牆又要遭殃時，突然想到，孩子們在牆上作畫，或許是他們喜愛創作的興趣，我為何不滿足他們的快樂呢？這天下午，亞青將整片牆漆成了白色。這片白色的牆就像一塊大畫布，等著小朋友們來為它增添色彩。

第二天早晨，亞青就等在街角處，當一個小朋友走過，正準備拿出筆畫圖時，亞青對他說：「這是一塊大畫布，你可以留下美麗的作品讓大家欣賞。這面牆就是給每個喜愛畫畫的小朋友們準備的。你要不要找幾個好朋友一起來畫？」

小朋友開心地說說：「好！放學後，我和朋友們一起來。」亞青繼續等在街角處，他和每一個準備塗鴉的小朋友說：「這是一個大家分享的創作園地，你可以請朋友們一起來。」這個上午，外牆一直還是一片潔白。

到了放學時間，亞青家的門前，來了一群小朋友，大家興高采烈地準備大顯身手。亞青把孩子們集合起來分組，選出組長後，由組長帶領大家討論各自的主題。經過整合後，決定各自的內容、作畫的空間、區間的連結等等。大家決定星期天一起來彩繪這片園地。

星期天一大早，亞青家的門前，再次集結了一群小朋友。勾勒草稿的、修圖的、上色的，大家忙得不亦樂乎。偶爾出現一些意見不同的地方，經過七嘴八舌的討論後，最後都能取得共識。看到小朋友們這麼快樂地揮灑畫筆，亞青心裡也很開心，他給孩子們準備了飲料、點心，陪著他們。

大夥兒忙了一天，一幅美麗的畫呈現在大家眼前，快樂的孩子們在這兒畫出了各自的夢想，這是他們共同擁抱的美麗家園。大家都非常珍惜這片園地，小心維護，從此再也沒有誰在這面牆上隨意塗鴉了。