夜幕降臨，天空變黑了，天氣降溫了，冷颼颼的風吹起了，月亮也出現了。在漆黑的夜空中，月亮是最亮的一個燈球──一個白白、圓圓的，能照亮廣大的天空。

有一天，我在我的電腦前面做作業，從下午三點放學之後，一直到了晚上十一點要就寢之前。

我心裡想：「已經這麼晚了，作業為什麼還是沒做完，氣死我了。」我轉頭看到窗外的天空變黑了，月亮也出來了，我感到無奈又傷心。

於是我問月亮：「月亮，天上的星星那麼多，卻沒有一個能陪你聊聊天，你獨自安靜地待在夜空中，不傷心不無聊嗎？一定很孤單吧！」

月亮反問我：「那你呢？你也跟我一樣，天天對著電腦做作業，沒有任何人跟你聊天，因為大家都不想打擾你，你不傷感嗎？」

這時，我突然想到一個非常好的主意：「不如，我們成為好朋友，你可以每天陪我一起做作業、一起聽音樂。」月亮對這個主意非常滿意：「那就一言為定！」我高興地回頭把作業一口氣全都做完。

從那天起，做作業對我來說，不再是那麼辛苦、那麼不開心的事情了。每天我都在學校好好上課，有不懂的地方就問老師，回家後也非常認真地做作業。日復一日，我發現我可以愈來愈快地完成每天的作業了。不僅如此，作業做完後，我還有時間複習之後要考試的內容，也可以早睡。

在我心中，月亮能把全世界照亮，我覺得非常了不起，而渺小的我只是這世界微不足道的一部分。

能跟那麼了不起的月亮成為好朋友，讓我十分高興和欣慰。