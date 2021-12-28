快樂的時光總是令人難以忘記。從我有記憶以來，我經歷過很多快樂的事情，其中最令我難忘的是跳繩。

記得那是風和日麗的一天，媽媽帶我和姊姊一起去公園跳繩。太陽公公的臉上堆滿了笑容，路邊的鳥兒也對著我們歌唱。到公園後，姊姊問我願不願意和她比賽跳繩，看誰一口氣跳最多。我以為贏她是件很簡單的事，就答應了姊姊。

剛開始我跳得不順利，或許是因為很長時間沒跳繩了，手腳配合很糟糕，姊姊隨隨便便就贏了我。我不服氣，獨自練習了一會兒後與她再比，終於贏回一局。可是姊姊很了解我，故意在我跳繩時與我說話，讓我不能專心，結果我一連輸了四次。姊姊笑嘻嘻地說：「俊萊，你要加油啊！」我聽了就更加認真跳繩，可是我越是想贏就越是手忙腳亂，於是我一次次地輸給她。

陽光灑在樹上，鳥兒還在嘰嘰喳喳叫個不停，挫敗感在我心中蔓延。

就在我想要放棄時，陳勝的話突然浮現在我的心中：「王侯將相寧有種乎！」是啊，成功不是天生屬於誰的，我也並非注定要輸給姊姊。

第二場比賽開始，我不再關注姊姊對我說的話，彷彿公園裡只有我和跳繩。很快我就追平了比分，並贏下了比賽。

跳繩是一件令我很開心的事，同時也讓我明白：只要不服輸，專注於眼前的事情並堅持到底，就能取得勝利並體會到其中的快樂。