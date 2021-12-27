一年中有許多節日，比如說新年、情人節、復活節 、萬聖節 、感恩節和聖誕節 。所有的節日都很特別，人人都有自己喜歡的節日。而我最喜歡的是聖誕節。

我喜歡聖誕節，因為可以和家人聚在一起。我有一個大家庭，但因為每個人都住在不同地區，所以平時很少見面，我們都必須等到假期才能聚在一起。我們經常吃火鍋，因為這是準備晚餐最快的方法，並且可以煮各種不同的食物。火鍋食物包括魚丸、肉、海鮮、豆腐、蔬菜和麵條。我最喜歡吃的食物是魚丸和醬油麵。媽媽也說，吃火鍋可以促進家人感情，因為大家一起圍坐在火鍋旁聊天、吃飯，溫暖的氣氛使人感到舒適和放鬆。晚餐後，我會和表哥、表姊一起玩電動遊戲。我們很喜歡玩賽車遊戲。

我也很期待在聖誕節可以收到很多禮物，因為我喜歡拆禮物，看看裡面有什麼驚喜。每年總會有一件禮物令我感到驚訝。我記得有一年我收到滑板，我覺得很棒，因為滑板很酷。儘管我還沒有學會掌握滑板的技巧，但我仍然認為這是最酷的禮物。

聖誕節的氣氛真好，因為可以看到很多房子、大廈都裝飾了漂亮的燈和聖誕樹。如果天氣好，爸媽會帶我們去洛克菲勒中心（Rockefeller Center）看又高又漂亮的聖誕樹。

聖誕節是我最喜歡的節日，因為有家人的陪伴、有聖誕老公公送的禮物，還有閃閃發亮的聖誕樹。我等不及今年聖誕節的來臨！

西方有聖誕節，東方有農曆新年，這兩個節慶在東西方來講都是非常重要的日子，因為他們代表著家庭的團聚。家庭在每一個人的心目中是一個堅固的城堡，在城堡中有歡樂、有痛苦，但是因為有家人的互相扶持，是每一個人心目中最重要的一個慰藉及成長的地方。

這也是我喜歡聖誕節的原因，因為我可以和我喜愛的家人在一起分享心情。