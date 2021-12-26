很久很久以前，有一隻馴鹿叫魯道夫，牠有很大的紅鼻子，因為牠的紅色鼻子，別的鹿都不喜歡牠、嘲笑牠，不讓牠一起玩遊戲。魯道夫很不喜歡牠們這樣對待自己，但又不知道怎麼辦。

一天晚上，魯道夫決定開始上健身 房健身，希望有強健的身體。一年之後的聖誕節 ，牠變強壯了，卻還是被嘲笑紅鼻子。

魯道夫難過地走到多霧的外面，聖誕老人遠遠就看到了牠的紅鼻子。「嘿！魯道夫，我在很遠的地方就看到你的紅鼻子。」魯道夫以為聖誕老人也在嘲笑自己，牠非常傷心難過。

沒想到聖誕老人接著說：「你要不要來幫我送禮物？我大老遠就看到你的紅鼻子，我想讓你引導我的雪橇！」魯道夫很開心，從那以後牠變得非常有名，其他的鹿再也不敢笑牠了。

關喜樂（加州 ，學園雙語學校）

很久以前，有一隻小白兔，牠的名字叫「光光」。有天，光光的主人讓牠去外面。光光看到白雪很高興，不知不覺地在雪地上走很久，當牠停下時，已不知自己身在何處。

眼前只能看到白白的雪，光光再往前多走一點，看到遠處有一道紅光，原來是隻有紅色鼻子的馴鹿！

「你好，我叫光光，你叫什麼名字呢？」馴鹿說：「我叫魯道夫。」光光接著說：我迷路了，你能幫幫我嗎？」魯道夫回答：「我看見遠處有個木頭房子，那是你家吧？我可以帶你回家。」

光光跳上魯道夫的背，沿途牠看到許多樹和白雪，光光感覺到耳邊的風，一會兒就看到自己的家了。

「那是我的家！」光光喊。魯道夫停下來，光光從魯道夫的背上滑下來，然後牠們說再見，光光回到家，過了一個快樂的聖誕節！