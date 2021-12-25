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聖誕節

陳昊欣（SWAN紐約雙文教育系統）

聖誕節是家人和朋友交換聖誕禮物、共享聖誕大餐和裝飾聖誕樹的時候。

聖誕節當天，爸爸、媽媽和我早上會去教堂。聖誕氛圍總是很平靜，我和家人會準備小聖誕樹，並在樹上放裝飾品。聖誕樹上，我最喜歡的是樹頂的星星，因為它代表了聖經中引導三個人走向耶穌的星星。通常，我會收到朋友的聖誕賀卡和禮物，我也會送朋友禮物，這意味著每個人都互相感謝、尊重。

我們會去親友家吃聖誕餐，大家一起做飯、講故事、看電影。我最喜歡的聖誕電影之一是《查理布朗的聖誕節》；而我最喜歡的聖誕大餐菜餚是玉米跟蘋果派。

某一次聖誕夜，有人來敲門，開門後，有六個人在門口對我們唱美麗的聖誕歌，我好驚喜！那是我最喜歡的時刻之一。

我喜歡聖誕節，不是因為有禮物，也不是因為放假，而是因為可以與最親密的家人、朋友共度愉快時光。

金文林（SWAN紐約雙文教育系統）

在聖誕節，人人會吃傳統的聖誕大餐和聖誕節餅乾，如：薑餅。但是我們家會吃比利時華夫餅乾配香噴噴、熱騰騰、甜滋滋的巧克力。

今年的聖誕節，父母、若詩跟我計畫一起再去佛蒙特州滑雪。因為是聖誕節，那個滑雪場遊客不多，所以我們可以有自己的滑雪斜坡道，不用與他人共用，可以盡情地享受滑雪的樂趣。

在滑雪場，午餐時，我們會去山頂上的餐廳，享用辛辣食物以驅寒；晚餐，我們不會有傳統的聖誕大餐，因為我們會去美式披薩店吃美味可口的披薩。

次日的早餐是精緻、味美的法式糕點。接著，我們跟爸爸去滑雪。我們會一起做很多好玩的事。當我們回酒店時，我們會看聖誕節的電影。

這就是我期待聖誕節的原因，因為我知道我會玩得很開心。

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