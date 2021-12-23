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我最喜歡的節日

王欣（紐約，人力中心中文學校）

一年有三百六十五天，節日很多，我最喜歡的節日是聖誕節。一年一度的聖誕節又快到了！我最近都在聽聖誕節的歌，天天盼著聖誕節到來。

每年這時候就像走進童話故事一樣，閃閃亮亮的燈像一個一個的星星在眨眼，雪花像故事裡的仙子一樣飛來飛去，到處都能聽到聖誕節的歌聲，家家戶戶也都掛上美麗的聖誕燈飾。在紐約，聖誕味特別濃，洛克菲勒中心每年都來很多人就為了看聖誕樹的點燈儀式。

讀小學時，每年老師都會布置聖誕節派對。每個人都會帶東西到班級，有很多好吃的點心，像南瓜派和蘋果派等，我們邊吃東西邊看聖誕電影。學校舉辦的聖誕秀，無論是在舞台上跳舞，還是默默地看其他班表演，我都很喜歡。我永遠忘不了二年級時站在舞台上和同學一起表演，我們戴著聖誕帽隨旋律起舞，有的同學負責唱歌和彈奏假吉他。現在回想起當時的聖誕晚會，我依然很開心。我很想念童年的快樂時光，現在長大了，學校也很少有慶祝聖誕節的表演活動。

放假時，我會和家人一起去梅西百貨看聖誕櫥窗秀，還會去洛克菲勒中心看聖誕樹點燈，也會去布魯克林看聖誕節活動。今年和以往的聖誕節相比，可能會因為疫情的影響少了很多遊客來觀看。

我很期待今年的聖誕節！

聖誕節 梅西百貨 疫情

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