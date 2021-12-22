小江是一個被聖誕老公公救活的薑餅人。他的工作是做很多的薑餅人給聖誕老公公的幫手吃。小江最喜歡聖誕老公公了，所以他是在工廠裡面最認真的助手。

過幾天就是一年一度的聖誕節 ，大家要開始工作了。通常聖誕老公公會先檢查完好孩子和壞孩子的清單，再去跟聖誕精靈一起吃午飯。奇怪的是，今天聖誕老公公一直都沒來。

午飯過後，小江在他的薑餅屋裡發現了一張紙條。紙條上寫著：

「親愛的小江：我已經給小朋友送了很久的禮物了，因為在煙囪裡鑽來鑽去，還要背著一個大包包，腰和腳都非常痠痛。我今年要去泡澡星球休息一下，恢復體力後再繼續送禮物！今年就麻煩你幫忙送一部分的禮物吧，謝謝你！聖誕老公公留 」

小江好開心，可以幫忙送禮物了！紙條旁有紅色、白色和黑色的糖衣，小江馬上把自己打扮成聖誕老公公，準備出發。

馴鹿們跟著小江一起送禮物，他們很快地把禮物一個個放進聖誕襪，一切都很順利，直到一群烏鴉出現。

烏鴉們竟把小江吃到只剩下頭和一隻手！但是，這並沒有阻擋他，小江還是送完了禮物。回去工廠後，聖誕老公公圍著毛巾，幫小江恢復成原來的模樣。

小朋友們，如果今年你在聖誕樹下看到小腳印，那可能就是聖誕老公公的小幫手小江，曾經來過你們的家喔！