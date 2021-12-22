在一個寒冷的冬夜，三個女孩聚在一起，分別是瑪麗亞、青青跟凱莉，她們是好朋友。

這天，她們在瑪麗亞的家做聖誕節 長襪，並打算在這過節。瑪麗亞的媽媽幫助三個孩子縫製她們的襪子，襪子做完的時候，瑪麗亞的媽媽還烤了巧克力餅乾給大家吃。「謝謝，非常好吃！」孩子們說。

吃完了餅乾，三個女孩都去瑪麗亞的房間睡覺。她們都很興奮，因為過幾天就是聖誕節了。

聖誕節當天，青青、瑪麗亞和凱莉一起來到客廳看她們的襪子。青青和凱莉的襪子裡有很多的小禮物和糖果，但是瑪麗亞的沒有糖果，也沒有禮物。

「為什麼我的襪子裡沒有東西？」瑪麗亞傷心地問。青青說：「可能聖誕老公公忘記你的襪子了？」瑪麗亞決定去問問媽媽，媽媽應該知道是怎麼回事。媽媽看了看瑪麗亞的襪子，然後笑了。原來，瑪麗亞的襪子有一個洞。媽媽說：「聖誕老公公把禮物放進襪子裡後，都掉了出去，大概是老鼠拿走了瑪麗亞的糖果和禮物」。

瑪麗亞、凱莉和青青聽了以後都大笑了起來。凱莉說：「我的糖果可以分享給妳。」青青也說：「我的禮物可以分享給妳。」「謝謝你們！」瑪麗亞很開心。

在一個小洞裡，老鼠一家很高興，因為老鼠爸爸找到了很多的糖果。這年，老鼠家庭和人類家庭都有一個快樂的聖誕節。