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祝老師聖誕快樂

鄭丞勛（伊利諾州）

敬愛的陳老師，好久不見了，您最近好嗎？我們有半年多沒見面了，我現在已經六年級了。去年五年級的時候，因為疫情的關係，我們都是用Zoom上課。謝謝您教我們中文，讓我可以學習到更多中文。

時光飛逝，一轉眼又快到聖誕節的時候。記得去年聖誕前，我跟哥哥都製作了影片給您，祝福您聖誕快樂。今年，我想寫一篇文章給您，也把這篇文章投稿，如果被刊登出來，就可以當成您的聖誕節禮物，您也一定會為我高興。

我最近因為有中文辯論課，需要準備很多資料。我們的辯題是「中小學是否可以販售含糖飲料」。每次準備辯題，我會找很多資料，在資料中，找出證據來支持自己的論點。辯論時，我要告訴對方我的論點和支持的證據，並接受對方質詢。如果想獲得勝利，就要有足夠的證據及辯論技巧，更要不慌不忙、有條有理地回應對方。

暑假時，我和哥哥開了自己的中文課，上課的內容是關於「三十六計」。一共有四十三個人參加課程，他們來自美國、非洲、台灣、澳洲、史瓦帝尼等等。第一次教課的時候，我的心裡七上八下的，非常緊張，但媽媽告訴我不用擔心，如果教課時有問題，哥哥會「罩我」，當我沒有講好時，哥哥會幫我補充。我把第一次教課的經驗寫成文章，而且還被刊登在世界日報上呢！我們決定寒假的時候也會繼續開課，因為寒假有比較多的時間，希望因為我們的努力，可以讓更多小朋友跟著我們一起學中文。我們也有把上課過程都錄影下來，放在YouTube上，歡迎陳老師也去看我們上課的樣子。

去年因為是網課，我沒有機會實際見到您，不知道今年回學校上課，有沒有機會在中文學校見到您的「本尊」，如果可以見到您，我一定會很高興的！最後，祝老師聖誕節快樂!

聖誕節 澳洲 疫情

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