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我的中文名字

陳宏義（加州，信望愛中文學校）

我的父母是印尼人，他們只會說一兩句中文，也希望我除了英文還要學習第二種語言──中文，所以五年前送我去中文學校，希望我能聽說讀寫中文。

在中文學校裡，老師都會叫學生的中文名字，父母就請學校老師幫我取了一個中文名字叫「宏義」。

老師說，「宏」是大又多的意思；「義」是仁義、正義的意思。老師希望我能做個充滿正義的人，爸爸媽媽覺得很有意義，而且我學的是簡體字，寫自己的名字會很簡單，所以「宏義」就成了我的中文名字。

盧愛柔（加州，信望愛中文學校）

我叫「盧愛柔」，因為爸爸媽媽都不太會說中文，所以我問外婆我名字裡的「愛柔」有沒有特別的意思？她告訴我，「愛」是歡喜快樂、不自私的付出；「柔」是溫和、順服不剛硬。

外婆是虔誠的基督徒，她在讀聖經時，看到馬太福音第十一章第二十九節，寫著「主耶穌心裡柔和謙卑......」，外婆希望我的心能像耶穌的心一樣，充滿了愛和溫柔，所以給我取了這個名字。

我感謝主耶穌、外婆和爸爸媽媽，我知道他們都非常愛我，我更要學習順服他們。我喜歡「愛柔」這個名字！

黃寶珠（加州，信望愛中文學校）  

我的中文名字叫「黃寶珠」，是爸媽為我取的，他們是印尼人，只懂一點點中文。

我問媽媽為什麼替我取名叫「寶珠」？她說懷我的時候，她和爸一起去看電影，片名叫「Bao Zhu」，爸爸和媽媽很喜歡那部電影，媽媽又說寶珠的意思就是很寶貴的珠子。

我是爸爸媽媽的寶貝，所以我出生以後，他們就幫我取名叫「寶珠」。

加州 電影 印尼

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