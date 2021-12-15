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小象交朋友

錢欣葆 （中國）

小象跟隨爸爸媽媽一起搬到了小溪邊的動物村。象媽媽見小象寂寞無聊，對他說：「你可以出去熟悉一下新的環境，結交一些新朋友。」

小象聽了媽媽的話，高高興興出門了。小象見松鼠在松樹下做木房子，想走上去與他交朋友，但是他走了幾步就停下來。

小象見小鹿在自己房子前給花澆水，想走上去與他交朋友，但是他走了幾步就停下來。

小象見金絲猴在搬運木材，想走上去與他交朋友，但是他走了幾步就停下來。

小象回到家裡，對媽媽說：「我剛才見到了松鼠、小鹿和金絲猴，我原想與他們交朋友的，但是後來都沒有與他們說。」象媽媽問：「大家都很好，你為什麼不與他們交朋友呢？」

小象說：「他們個子太小了，力氣也不大，三個加起來也沒有我的力氣大呢！」象媽媽說：「交朋友與力氣大小沒有什麼關係啊？」小象又說：「朋友不是要相互幫助嗎？他們力氣這麼小，什麼忙也幫不上。」

象媽媽說：「交朋友講的是友誼，不應該想別人為你做什麼，應該多想自己能夠為朋友做些什麼才對！」

小象聽了媽媽的話，恍然大悟。用自己的長鼻子幫松鼠把做好的小木房放到松樹上，也用長鼻子在吸水幫小鹿澆花，還用鼻子捲木料幫金絲猴搬運。

松鼠、小鹿和金絲猴十分感謝小象，他們成了好朋友。

一天，小象的鼻子不小心被尖刺扎傷了，包紮後在家休息。

松鼠、小鹿和金絲猴知道後，一起前來看望，還給小象送來鮮花和香蕉，讓小象十分感動。

不要考慮別人能為你做什麼，而要問自己能為別人做什麼。

上一則

摔碎的石膏像（二）

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