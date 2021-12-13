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中國城掃街

鄭丞勛（伊利諾州）

十月底的某一個星期六，我們全家一起去中國城掃街，因為我們參加了慈濟舉辦的一個社區服務活動。

我從來沒有參加過這種活動，所以我很好奇也很期待。早上吃完早餐後，我就興高采烈地跟著爸爸、媽媽來到慈濟會所集合。

大家陸陸續續來到會所，在我們要出去開始掃街前，有一個慈濟的阿姨上來跟大家解釋關於今天掃街的過程，大家被分配到哪一組、每個桶子裡要裝哪種垃圾，以及誰是每一組的隊長。哥哥是其中一個隊長，而我是他的組員之一。在我們要出發掃街前，我們大家還練習了「一個乾淨的地球」的手語歌，為我們當天的掃街活動拉開序幕。

當我們出去掃街時，秋風瑟瑟，我覺得有點冷，但是開始撿垃圾動一動後，我就不再覺得那麼冷了。我在長長的街道上，不厭其煩地彎腰撿起我看到的垃圾，我撿了許多菸蒂、紙屑還有一些玻璃瓶，我們走過的街道慢慢變得乾淨、明亮。我們這一組的小妹妹，還找到了一個堆滿玻璃瓶的地方，大家盡責地把一個又一個玻璃瓶放到我手中的回收桶，我手裡的桶子也變得沉甸甸的。

有很多從我們身旁經過的路人也一直稱讚我們，因為我們在幫助打掃環境。

撿垃圾時，我找到了一分錢，我想要把錢撿起來帶回家，存到家裡的竹筒裡，等到每個月捐錢時再把錢幣捐出去，結果在我要把它放進我的口袋時，不慎從我手中溜下去，掉到了地上，不管我怎麼找，都找不到錢幣掉到哪了。雖然如此，我還是下定決心，回家後要多投一分錢到竹筒裡，當作是那不翼而飛的錢幣。當我們撿完垃圾、回到會所後，大家紛紛和那天撿的垃圾拍照留作紀念，我也想把拍的照片跟台灣的爺爺、奶奶分享，我已經等不及要看他們的反應了。

從這次去中國城掃街的經驗，我發現我們雖然只是做了一件小事情，但是當更多人願意跟著我們一起做這件小事情時，整個社會就會朝向一個更好的改變。也希望以後大家要更愛護地球，不要隨手亂丟垃圾，我們才能還給地球一個乾淨的環境。

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