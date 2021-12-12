讀書不覺已春深，十三載光陰如門前溪水悄然而逝。我不禁深深懷念紐約華僑學校。

猶記得剛到校時，我還是一個懵懂的女孩，轉眼過去十三個春秋，我在課室裡認字寫作彷彿就在昨日，而今我已經畢業。還記得以前參加的許多比賽：認字、造句、作文比賽......雖然我沒贏得許多獎，但我學到很多。

感謝老師鼓勵我參加各種比賽，讓我體會到中文的魅力；感謝學校教給我寶貴知識，帶給我精采的人生。「黑髮不知勤學早，白首方悔讀書遲」，學校告誡我學習要趁早切勿拖延；「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」，學校教我讀書不只是為了自身的發展；「天生我材必有用，千金散盡還復來」，學校啟示我要用更豁達的心去體驗人生百態。

紙上得來終覺淺，我會帶著在中文學校十三年的所學踏入社會，有一分熱就發一分光。

何景純（紐約，華僑中文學校）

經過六年的學習，我深深地愛上中文。

記得第一次學中文，是我還在瑞士的時候。我每周六都在台灣學校上中文課。班上同學的年齡都跟我差不多。但是，當我來到紐約的中文學校，我發現我同學都比我小，太尷尬了！其實，我本來可以跳一級的，可是對當時的我來說，中文似乎不值得我花更多精力。

但是，從去年開始，我變得更懂事，同時在老師的鼓勵下，我找到了學中文的動力。父母常跟我說：「作為一個中國人，怎麼可以不會說也不會寫中文。」隨著年齡增長，我也慢慢意識到我吃的東西、我慶祝的節日，都是中華文化的一部分。

在紐約華僑中文學校，老師除了教我們生字、筆順和發音，還講解每個漢字背後的故事。

隨中文程度提高，我對中華文化的了解愈來愈深，並發覺學好中文對我至關重要，希望我能更了解博大精深的中華文化。