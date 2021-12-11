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自我介紹

鍾逸晴（加州，西來中文學校）

我的名字叫鍾逸晴，今年十一歲，是一名八年級學生。

我的家庭成員有媽媽、爸爸和我。我是家裡的獨生女，爸爸媽媽都很愛我，我也愛他們。

我平時喜歡吃85°C的麵包，因為他們的麵包做得很特別，味道很好，跟我吃過的其他麵包店很不一樣。

我喜歡畫畫，但我沒有上過才藝班的畫畫課，我喜歡創造自己的藝術風格。我不喜歡蟲，因為蟲不但不好看，還會讓我發癢、感到不舒服，用醫生的話來說就是過敏。

我有很多朋友，也經常與我的朋友保持聯繫，即使因為疫情爆發、居家避疫，也沒有影響我們的友誼。

我最愛看法醫檔案（Forensic Files）和排球少年（Haikyuu!!），前者是一部推理紀錄片，我喜歡它是因為我想找出罪魁禍首；後者是日本的排球動漫，我喜歡它是因為它的劇情很吸引我。

這就是我，一個愛創造自己風格，也熱愛中國、日本、美國多元文化的女孩。

王展禕（加州，西來中文學校）

我的名字叫王展禕，今年十二歲，正在就讀七年級。

我的家是個大家庭，總共有八位成員：爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、兩個妹妹、一個弟弟和我。弟弟妹妹雖然比我小，但他們通常不會搶我的東西，所以我還是很喜歡當老大。

我的愛好有很多，我喜歡玩戰略遊戲和設計機器人，我在遊戲中打敗對手的最短時間是一分鐘二十三秒；我也在家裡做過一個機器人。

我也喜歡釣魚，通常是在河邊釣，但我釣到的魚很多都是爛鰓魚，要是有一天能釣到一個美人魚就好了！

我長大以後想當一個機器人工程師。我想設計機器人，因為機器人能幫我們工作，也能保護我們，這也是我的理想。

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