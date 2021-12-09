機器人能幫我們什麼？

科技愈來愈發達，人們發明了很多機器人，機器人的用處也愈來愈廣。現有的機器人有很多種：像娛樂、教育、交通、工業、醫療機器人等等。機器人的好處是可以提高我們的生活品質。

大部分的人都不喜歡做家務，現在有智慧吸塵器為我們打掃，一開按鈕，吸塵機器人就開始自動工作。它會自己找路徑，把房子吸得乾乾淨淨的；也有聽得懂人話的機器人，除了能聽指令還能陪你聊天。在未來的世界裡，做家務的機器人一定會愈來愈多。

在醫療行業中經常看到的達文西機械手臂，它是通過電腦程式來建立清晰的3D影像，利用電腦系統和人工智慧來導航機械手臂的位置，操作婦產科和泌尿科手術。醫療機器人可以做得比人的手指還要準確，它能模仿人類雙手旋轉、抓取、捏夾等動作，也可以在人手伸不進去的狹小空間裡進行手術，提升精準和靈活度，增加手術的成功率，是外科醫生的好幫手。

目前自動駕駛汽車 仍然需要我們的協助，但離不需要的那一天愈來愈近了。在不久的未來，自動駕駛汽車將變成普遍的交通工具。以後的自動駕駛車可以完全自行駕駛，甚至不需要方向盤、剎車和油門。車輛可以安全的處理各種狀況，減少車禍發生。

機器人可以提高公共安全。比如說，可以當交通警察 ，也可以通過人工技術和智能，更精準地檢測 犯人的臉孔，當人類警察沒辦法巡邏的時候，機器人可以幫忙在社區裡監控，以防有惡人。

這些機器人有三百六十度的攝影鏡頭，可以即時將狀況回傳給警察總部，並存取紀錄，以便日後觀看；無人飛機可以到危險的地區執行轟炸等任務。

在疫情期間，職場有了極大的變化，很多工作人員無法上班，也有很多工作消失了，所以這幾年工業機器人的需求量比以往都還要高。工業機器人已經遍布各行各業，例如聯邦快遞利用機器人將包裹分類；麥當勞和Cracker Barrel等業者都在開發無人點餐服務。

總而言之，雖然機器人會減少人和人接觸的機會，也減少了很多人們工作的機會，不過它們可以幫我們做一些人們都做不到或者不想做的事情，讓我們的生活愈來愈方便。