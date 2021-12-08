清涼的午後，微風吹過美麗的花園，傳來淡淡幽香。

陳宇喜愛蒔花弄草，他在院子裡種了各式各樣的花兒。初春時，鬱金香繽紛斑斕，水仙優雅清香。到了夏天，大池塘裡，挺拔直立的荷花，露珠兒在荷葉上滾動，晶瑩剔透。玫瑰、薔薇爭相綻放，紅的、粉的…，風情萬種。

今年的天氣特別好，盛夏時節，草木繁茂。院子裡，杜鵑、薔薇、芍藥…，五彩繽紛，爭奇鬥妍。陳宇天天在院子裡忙著，剪枝修葉，澆水施肥。看著娉婷綻放的花兒，陳宇覺得這一天的辛苦沒有白費。

一天夜裡，突如其來的狂風暴雨 持續了一整晚，院子裡的花兒被吹得東倒西歪。第二天清晨，終於雨過天晴。陳宇看到被風雨摧殘後飄散的花瓣、折斷的枝椏、殘破的葉片，不禁難過得流下淚來。

陳宇打起精神，拿出鏟子、刀剪，開始整理殘枝敗葉，重新培土栽植。在他小心的呵護下，很快的，花兒們重新綻放，再次搖曳生姿。美麗的薔薇，展現熱情；荷花在微風下，像水上仙子般擺動纖腰，在湖面上輕盈起舞。

每天的工作完畢，黃昏時分，陳宇總會到院子裡品茗賞花。但這陣子，陳宇竟然連續一個月沒到園子裡。微風吹過，美麗的花兒依舊款款生姿，但總不見陳宇的身影。有一天，花兒們聽到幫忙澆水的園丁們在聊天，才知道陳宇病了，正在休養中。

天氣慢慢轉涼，入秋了，枝頭上的薔薇漸漸凋零，然而就在枝椏的最下面，有一個小花苞，仍然緊緊的把自己包裹著。小花苞相信陳宇很快就會痊癒，他耐心地等待陳宇康復後，回到院子裡來。

靜靜的夜裡，皎潔的月光照著窗台，這時薔薇仙子悄悄來到陳宇床邊。他合起雙手，虔誠禱告，心中默念著，希望陳宇趕快好起來，能夠繼續陪伴著百花兒們快樂展歡顏。

不久，第一道曙光射入窗台。陳宇打了個呵欠，揉揉雙眼，開心地看著窗外溫暖的陽光。十月底的一個早晨，難得的好天氣。陳宇來到了院子裡，這時，小花苞綻放了，他開心地打開層層包覆的花瓣，展現最華美的模樣。陳宇彎下腰看著這最後的一朵薔薇，突然一顆露珠滾落手中，朝著陳宇眨了一下眼睛。