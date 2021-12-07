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讀書的好處

陳芊霖（紐約，人力中心中文學校）

古人云:書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。這句話是什麼意思呢？它的意思是：在古代，讀書考取功名，就是人生最好的出路，考取功名後，才能得到財富和美女。而我認為，就是現在，讀書也是我們改變人生、改變命運的獨木橋，因為讀書的好處非常多。讀書到底有哪些好處呢？

一、積累知識，增廣見聞。例如《十萬個為什麼》，它可以為你解答很多出現在生活中的疑點問題，讀了這本書，你就掌握了各種不同方面的文化知識。又例如《世界名勝古蹟》，它可以讓你足不出戶，就能知道世界各地最有名的旅遊景點，還可以令你有身臨其境的感覺。

二、提高你的寫作能力。比如看一些優秀作文選集，你就能意會到為什麼人家寫得這麼好，有的好在布局，有的好在語句的表達方式，有的好在詞語的運用，有的好在修辭手法，還有的好在開頭和結尾的嚴謹性、一致性和互相呼應等等。這樣，你就會領略到每一篇文章的長處、感動人的地方。

當你明白了這些，自然而然，在你寫作文的時候，就會合理地把這些寫作技巧、修辭等運用到自己的寫作裡，令你的作文變成一篇有聲有色，文情並茂的好文章。

三、提高自身的素質修養，和良好的思想品德。比如《道德與品德》、《三字經》，你可以從中學到正確的思想品德和人生觀念，讓我們知道哪些行為是正常的、要學習和發揚的，哪些行為是錯誤的，不能模仿、不能學習的。時時刻刻記在心裡，規範自己，不讓自己犯錯，使自己變得愈來愈優秀。

讀書的樂趣，就是能讓你有不同的情緒。比如你在閱讀各種不同的書中，享受書中情節起伏帶來的開心、難過、感動等等。

書就像一個知識的大海洋，你可以在大海裡暢遊，享受那無窮的樂趣！

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