2020年的一次公園遊

「太鬱悶了！」我跟家人無奈地向我們的車走去，因為我們不可以在公園玩。我們回到車裡的時候，弟弟妹妹說他們很傷心，新冠病毒讓我們所有人都失去了樂趣。這個事情發生在二零二零年的八月。

二零二零年八月的一個周末，由於新冠病毒爆發，幾乎所有的地方都關閉了，我和家人在家無事可做，百無聊賴。妹妹、弟弟和我真的很想出門走走，爸爸說或許我們可以去公園。所以我和媽媽、爸爸、妹妹、弟弟一起開車出發了。在車裡的時候，我告訴媽媽，我等不及要去公園了，媽媽則要我先冷靜一下，我們很快就到公園了。

弟弟妹妹很開心，弟弟興奮得像猴子一樣。當我下車時，我彷彿聽到操場對我大喊，讓我趕緊過去玩。公園裡有很多滑梯和鞦韆，我高興地從操場的滑梯上溜下來；當我在操場上盪鞦韆時，我盪得很高；弟弟妹妹最喜歡玩蹺蹺板，這是我們久違的快樂。

我們玩得正開心的時候，市政府的工作人員來了。我們都不知道他們為什麼來這裡，我問媽媽：「為什麼市政府的工作人員來了？」媽媽說她不知道。

「你們不可以在公園玩。」工作人員跟我們說。我問對方為什麼？他們說是因為新冠病毒，「如果一個人染上新冠病毒，公園裡其他人也可能會被感染，因為每個人都會在公園裡接觸到遊戲設施。」

我討厭新冠病毒，但是我想市政府的工作人員是對的，他們只是想保護我們，不希望我們染上新冠肺炎 。我很傷心，我希望新冠病毒快點消失，這樣才能回到往常的日子，找回我們失去的樂趣。