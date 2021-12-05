我從六歲開始學中文，到現在已經學很久了。起初我也沒學很多，我們在學校就是讀兒童書、聽老師講話，其他時間都在玩。我在那裡只學了一些基本的中文字。

後來，爸媽把我和妹妹帶到了新澤西州 ，那裡很少看見中國人，平時除了跟爸媽說中文，跟其他人都說英文，我的中文慢慢地變差了。幸好，爸媽會在周末教我中文。

三年後，我們回到紐約，我只會說和讀一些普通中文字，其他都不會。在那時，別說中文了，我連英文都跟不上別人。所以，我的中文也不學了，把心思都放在讀書上，只有偶爾拿起中文書讀。

到我十三歲時，媽媽才想起我的中文。在中國的叔叔阿姨有寄一些中文書給我，原先媽媽說要教我，但她經常沒空。終於，媽媽從朋友那聽說鳴遠中文學校，就幫我報名，我從去年學中文到現在。

林溦爾（紐約，鳴遠中文學校）

學中文並不簡單，中文有很多漢字、拼音、寫法和成語，被認為是「最難學的語言之一」。那為什麼包括我在內，還有那麼多人學中文呢？其實，正因為這語言的難度，讓我更加刻苦地學習，也是我愛學中文的原因。

小時候被媽媽拖去上中文班，一去就去了八年。我問媽媽：「為什麼帶我學中文？而不是其他語言？」媽媽說：「因為世界上最普遍的語言就是中文。以後選大學時會有幫助的。」從此，我就開始喜歡學中文，心裡掛念將來要在中國發展的心願。

中文漢字有超過幾千年的歷史，其中一個我愛學中文的原因，是它讓你好像永遠都學不完，感覺每次上中文課都是新體驗。還有，不只是中國用中文，馬來西亞、台灣、香港 、新加坡 都用中文，所以在世界各地旅行就不用太擔心溝通的問題了。

我愛學中文，雖然為了上中文班，失去很多玩的時間，但我覺得學中文的價值遠比玩樂更高。學中文很難，但是堅持不放棄的態度，會帶給你更多好處。