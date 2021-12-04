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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

感恩時節

林可欣（加州，信望愛中文學校）

這個地球上有很多人，也常常會有人生病，如果沒有醫生要怎麼辦呢？記得我生病的時候，醫生醫治了我。他們用心地幫助所有的病人，減輕他們的痛苦，所以我很感謝醫生。

我也很感謝我的父母親，他們天天努力工作，非常愛護我。如果我有不開心的時候，我就會去找媽媽說說話；如果我想出去玩，告訴爸爸，他就會帶我去想玩的地方。我真的很感謝我的父母親！

我也要感謝教過我的老師們，因為他們有耐心，又認真教學，讓我快樂地學習。如果沒有老師，世界上的學生就沒辦法得到學識了。我謝謝所有的老師們。

吳敏儀（加州，信望愛中文學校）

我感謝神，因為祂創造世界上的每一個人、每一樣東西、每一種動物和植物。我感謝神，祂給了我很棒的家人。我感謝有神做我最好的朋友，我感謝祂給我需要的東西，像水、食物、一個溫暖的家和一本很有智慧的書─「聖經」。

我感謝我的家人，爸爸媽媽每天給我營養又好吃的食物，他們也陪我一起做事情。

我也要謝謝我的妹妹，每一天都會跟我一起玩。我好愛我的家人！

我感謝我的朋友，他們常常陪著我，跟我一起玩、一起說說笑笑。有的時候我也會跟他們一起禱告。

我謝謝神給我家人和朋友！

吳恩福（加州，信望愛中文學校）

我要感謝我的奶奶，謝謝奶奶常常陪我一起做功課，每天送我去學校，她還教我怎麼做家事。

更重要的是奶奶帶我認識了偉大奇妙的神，讓我學會了不論大事小事都要禱告跟感謝。

我感謝發明電腦的人，因為有了電腦，我可以自己玩遊戲、可以跟朋友聊天，也能很快地找到許多想學習的東西，更可以馬上知道世界上發生了什麼事。

我謝謝他們，我一定會記住奶奶的話做一個聽話的好孩子，也會好好的利用電腦做功課和學習！

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