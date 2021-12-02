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志願服務的好處

詹瑞虹（加州，Mandarin For U語言中心）

你想要讓這個世界變成一個比較好的地方嗎？有一個人人都可以做到的方法，那就是社區服務。社區服務能夠讓你幫助很多各行各業的人，也會讓你學到新的技能。例如說，這幾年流行在公園或人行道撿拾垃圾的「拾荒慢跑」，不僅可以運動，也可以讓環境變得更乾淨。大家可以想出來一舉兩得又創意十足的社區志願服務嗎？

社區服務有許多好處，比如，如果你在當地圖書館幫忙整理書架上的書，你可以學習如何組織和整理，這會幫助你保持有條不紊的生活方式，例如：家裡塞滿不同的衣服或家具，除了丟掉或賣掉以外，你也可以運用在圖書館學到的整理方法，把雜亂無章的環境變整齊，條理分明的空間相較於凌亂的環境，更能讓人有幸福感。

此外，研究也表明社區服務會讓你更快樂。在幫助更多人的同時，因為我們會學習怎麼組織活動，我們更可以增強對自己能力的信心，從而使雙方受益。

從我自己的家教經驗來說，在暑假教孩子，自己也增加了一些能力。從深夜準備教材，到確保孩子理解我們的課程內容，我培養了耐心和忍耐的能力，我沒想到我居然可以學到這麼多有價值的生活經驗！

一些你可以做的社區服務活動包括：家教、保母、清潔街道或公園的垃圾、舉辦烘焙義賣和參觀老年中心等等。

我們介紹很多不同的義工活動，所以當你讀完這篇文章後，我最想傳達的話是：我們應該一有機會就抓住它。再不抓住這個機會，就失去了一個可能使每個人受益良多的學習機會。

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