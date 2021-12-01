《小牙的奇遇》系列之二／小牙登上了皇冠

飛呀飛呀，大鳥叼著小牙飛到了金碧輝煌的皇宮。小牙眼前一亮，哇！黃燦燦的城牆威武莊嚴，紅通通的宮殿高大華麗。

大鳥收起翅膀，停在御花園的一棵大樹上。他的巢就築在這，小牙被輕輕放進巢裡。巢裡還躺著另一隻大鳥，她移了移身子嘰咕著：「誰稀罕這玩意？你難道忘了，我喜歡的是閃閃發光的寶石！」她愈說愈氣，竟搧動翅膀將小牙從巢裡推出去。

天哪，小牙什麼都來不及去想就往下掉。噗！掉在一個人的頭上，又從這人的頭上掉到他的腳下。

這個人撿起圓潤的小牙，左看右看，咧開嘴笑了。小牙瞅見這人缺了一顆門牙，心想：「他會不會將我收留在他的嘴裡？」

「哈哈，這是老天特意給我送來的！」這個人終於出聲了，小心地將小牙藏到懷裡。

原來，他是皇宮裡的大太監。這天早上，他照例殷勤地替皇帝穿上繡著飛龍的皇袍，戴上紅底描金的皇冠，卻發現皇冠上的寶石不見了！他嚇得丟了魂，對什麼人都不敢講，急忙奔到這棵大樹下四處尋找。昨天皇帝在這散步，也許寶石掉在這呢。

他找得腿痠了、眼花了，都不見寶石蹤影，誰想到大樹上掉下這顆小牙，不大不小，連顏色也像皇冠上遺失的寶石。

大太監鬆了一口氣，瞞著皇帝，費了好大勁，終於將小牙嵌在皇冠上。上朝時，滿朝大臣都一個個老眼昏花，哪辯得出皇冠上那顆寶石的真假呢？只有一個小太監眼尖，輕輕對大太監說：「咦，皇冠上那顆寶石怎麼沒有光彩？」

「胡說！」大太監一聲輕喝，鎮住了小太監。皇帝一下朝，大太監就忙著替皇帝摘下皇冠，討好地說：「這皇冠戴在頭上挺沉的，讓奴才替皇上收著吧！」這樣一來，後宮的妃子、宮女就都見不到皇冠，也就都不會發現皇冠上的秘密。

哎呀呀，世事真是奇妙！小牙從來沒有想到，離開了小天使 ，會有一連串的奇遇，甚至登上皇冠，每天瞅著大臣們磕頭禮拜，高呼萬歲。而皇冠上那顆寶石呢，後來被御花園的大鳥撿到了，大鳥的老伴樂壞了，她多年的願望實現了！

（系列完）