列支敦斯登是西歐的一個小國家，它在德國、瑞士和奧地利中間。去年我被這個國家的一個大提琴音樂營錄取，卻因為疫情 的關係一直沒辦法去，就在前幾個禮拜，終於有機會去了。這一次去歐洲順道去瑞士旅遊。

由於姊姊要上學，爸爸也要上班，所以只有媽媽陪我出國。我們先飛到瑞士，再坐火車去列支敦斯登。我們和另外兩個學生住在同一個房子裡。這個音樂營共有六個學生參加，另外三個學生住在別的房子裡。第二天我們就開始上課了。我第一個上課，剛開始非常緊張，過了一會兒，發現這位老師並沒有那麼可怕，而且教得很好，也很有趣。

就這樣，連續三天，每天都去上課，其他時間在房裡練琴。最後一天，我們六個去附近一間音樂學校表演。表演場地不大，不過有網路直播。我認為我們都拉得很不錯，老師也看起來挺滿意的。這次表演是我第一次同時面對好多鏡頭，讓我覺得非常有成就感。

那天晚上我們跟老師、鋼琴伴奏、學生，和一些家長一起吃晚飯，大家有說有笑。時間過得飛快，因為第二天早晨，大家都要坐飛機離開，我們就告別了。

隔天早上我和媽媽坐了一個小時的火車去蘇黎世火車站，之後又坐另一輛火車去機場 做新冠病毒快篩。做完快篩以後，準備要回蘇黎世的飯店，由於我們不熟悉當地的情況，我和媽媽上火車後以為上錯車，所以趕緊打開車門，打算跳下去。當時我背著大提琴不方便，就讓媽媽先下去，沒想到她一下去，車門馬上就關起來，開往下一個目的地。我站在火車上，只見媽媽的身影愈來愈小。

我和媽媽分開的時候，整節車廂的人都看見了，我身上只有美國手機 ，不能打國際電話，只好向旁邊的一位女士借手機，打了好多次媽媽終於接了。事後，媽媽告訴我當時她跑回了機場，跟那裡的工作人員講剛剛發生的一切，請他們幫忙。

雖然發生了小插曲，但在疫情期間能夠去瑞士學大提琴、順道旅遊，真的很開心！