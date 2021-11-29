現在氣候變化和全球暖化 是一個重大的問題，多數人都擔心它帶來的後果。因為人類造成的空氣污染和自然環境的破壞，我們的地球漸漸地在崩壞，如果不開始為地球改變，不過多久，人類恐將遭遇更嚴重的災難。

其實近幾年我們已經體驗到很多氣候變化造成的災難，這些自然災難也會因氣候變化而增加頻率和強度。加州 已經經歷了好幾年的乾旱，天氣變得又乾又熱，因此森林也常常著火。這幾年的森林大火不僅比往年更常見，而且更為強烈，一燒就燒好幾個星期，空氣品質也愈來愈差。缺水的問題不限於加州，以後可能全世界各個國家都缺水，沒有足夠的水種菜，給所有人提供食物，將使世界大量人口處於飢餓。

不僅如此，現在也看到比以前強烈的颱風、季風為美東帶來大量降水，全球暖化使冰川融化，造成海平面變高，害得海邊的城市淹水。這些災難只會愈來愈常見、愈來愈嚴重，並使愈來愈多人失去家園。

除了天氣變熱以外，塑膠對地球的污染也會造成蠻大的問題。根據二零一八的數據，美國 一年就製造了三百五十七萬噸的塑膠品。製造塑膠的過程中不但會污染空氣，塑膠被丟掉時也對地球產生危害。塑膠常常會被丟進海裡，海洋動物以為塑膠用品是食物，把這些污染物吞下肚而死亡。海裡面現在也含有多量的微塑料，魚會不知不覺把它吃進身體裡，食物鏈中人們又捕魚、吃魚，這些微塑料最終會進入我們的身體裡，造成人們的健康問題。

雖然這些災難看似已經難以避免，但我們從自己做起、從現在做起，還可以盡量減少以後災難的頻率和強度。如果大家都多多注意自己的碳足跡和生活上對環境的影響，我們也可以度過氣候變化的難關。