我最喜歡的公園是中央公園 。中央公園是紐約 最大的公園，也是最大的完全人造自然景觀。在那裡有綠色的草地、不同大小的湖、兒童樂園，還有動物園 、運動場等等各種設施，並且風景如畫、鳥語花香。

記得小時候，因為我不愛睡午覺，老師怕我影響別人，就常常帶我去中央公園的動物園玩。動物園裡有各種各樣漂亮的小鳥、可愛鴨子、悠哉的烏龜，還有憨憨的熊。

另外，中央公園還有很多美麗的花、綠色的樹、青青的草。每天不同時間都有很多人來公園跑步、騎自行車，也有不少人到公園打球。我特別喜歡去中央公園玩，它是我最喜歡的公園。

鄧泳琳（紐約，人力中心中文學校）

在紐約中國城有一個有名的公園，那就是哥倫布公園。

從哥倫布公園前面的巴士打街入口進入園區，映入眼簾的是公園中央的林則徐銅像。銅像的四周有很多石桌子，也有很多木椅子，每天都有許多老人家在這裡打牌和下棋。銅像的左邊則是一個很大的足球場。值得一提的是，在銅像的右邊有一座橋，橋上有一座寬敞的長亭子，可以供人唱歌跳舞。我從五歲開始就跟著婆婆的歌舞團，經常在此演出。《媽媽的吻》、《小草》、《小背簍》等都是我表演的節目，觀眾們都非常喜歡我的表演。

哥倫布公園雖然沒有其他公園那樣大、那樣美麗，但這座公園對我的意義很特別，它帶給我很多美好的回憶，我喜歡哥倫布公園。