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感恩

黃嘉豪（紐約，人力中心中文學校）

感恩可以讓世界變得更快樂。表達感激之情有很多方法，感恩使我們能夠慶祝生命中的美好時刻並珍惜它們，感恩也能讓我們更重視所擁有的一切。

懷著感恩的心生活，讓我們懂得欣賞生活中的每一件小事。當你早上醒來，看到明媚的陽光，花開得燦爛，感恩之情油然而生。感恩可以將憤怒或沮喪等負面情緒轉化為正向的力量，告訴自己要往好的方面看，心情便會感到平靜。

我們每天都可以學習感恩，花點時間反思我們的生活和我們擁有的事物，想想你珍視的人、你擁有的事物，以及生活的一切。我們可以在任何時候花點時間，簡單地審視一下自己的生活，並找到值得感恩的事情。例如我在寫這篇文章的時候，我也很感激能在兩百年前不存在的電腦上輸入中文。

感恩是一種美德，不要害怕告訴別人你很感激他們。感謝父母的養育之恩、感謝老師的教誨之恩、感謝同學的幫助之恩、感謝生活的關愛之恩，感恩會讓我們活得更美麗、更充實。  

曾家樂（紐約，人力中心中文學校）

我們都會感謝生活中的某個人，因為他們在我們的生活中扮演著重要的角色。他們可能救了你的命，也可能是你最好的朋友，無論哪種方式，它們都會對你和我的生活產生重大的影響。此刻，我最想感謝的人是我的媽媽。

我有很多理由可以清楚知道媽媽是我最想感謝的人。媽媽是把我帶到這個世界的人，從我一出生就愛著我，陪伴我成長。更重要的是，媽媽把我照顧得很好，給我很好的生活，確保我不挨餓受凍，確保我有好的學習環境，在班上領先而不落後。她讓我生活快樂、幸福，這些原因都說明為什麼我要感恩我的媽媽。

我相信很多父母都做著同樣的事情，所以，感謝父母的養育之恩和無私的奉獻，這就是我想表達的感恩之情。

紐約

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